Detenido un varón por ocho robos con fuerza y dos hurtos en naves y establecimientos de Almendralejo

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Almendralejo han detenido el pasado martes, día 2, a una persona por su presunta autoría de varios delitos de robo con fuerza y hurto en naves y establecimientos de dicha localidad pacense.

El detenido es un varón de 33 años de edad, con antecedentes policiales por hechos similares a quien se le imputan un total de ocho robos con fuerza y dos hurtos, quien tras la instrucción del pertinente atestado policial fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su puesta en libertad.

La investigación comenzó por el Grupo Opertivo de Policía Judicial de la localidad de Almendralejo al percatarse éstos de un incremento "notable" de denuncias que se estaban recibiendo, durante el pasado mes de mayo, en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano.

Así, se estaban produciendo numerosos robos con fuerza en naves y establecimientos, llegando a realizarse varios de ellos en multitud de ocasiones, coincidiendo en una misma calle o aledañas, y a altas horas de la noche, informa en nota de prensa la Policía Nacional.

Los agentes visionaron las distintas cámaras de seguridad de las zonas, y lograron cercar el círculo entorno a posibles responsables, tras lo que consiguieron finalmente la plena identificación del mismo y su detención.

El detenido es un varón de 33 años de edad, con antecedentes policiales por hechos similares a quien se le imputan un total de ocho robos con fuerza y dos hurtos, quien tras la instrucción del pertinente atestado policial fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su puesta en libertad.