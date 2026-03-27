Detenido en Plasencia un hombre de 46 años, delincuente reincidente al que se le atribuyen 19 robos en coches en dos meses

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años como presunto responsable de 19 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos en los dos últimos meses en Plasencia (Cáceres).

Las actuaciones policiales fueron el resultado de un dispositivo policial específico de seguridad y vigilancia que se venía desarrollando desde hacía varias semanas, en el que participaron agentes de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Plasencia.

Resultado de ese dispositivo fue la plena identificación del presunto responsable de los robos, que había sido detenido el pasado día 23 de febrero y 13 de marzo, "in fraganti" mientras cometía el mismo ilícito penal, sustraer baterías de los vehículos que se encontraban estacionados en vía pública, por estos hechos fue puesto a disposición judicial, quien decretó su puesta en libertad, indica la Policía en una nota de prensa.

Fue el pasado lunes, día 23, cuando los investigadores lograron detener nuevamente al presunto autor de los hechos, un varón de 46 años de edad, a quien en esta ocasión se le imputaron otros nueve robos en interior de vehículo, centrados principalmente en la sustracción de baterías, sumando un total de 19 robos con fuerza en interior de vehículo, cometidos en los últimos dos meses. El detenido pasó este pasado miércoles a disposición judicial, decretando ésta su puesta en libertad.