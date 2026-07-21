Detenido un hombre por provocar un incendio forestal en las inmediaciones del Hospital de Navalmoral

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal tras provocar, de manera intencionada, un incendio en las inmediaciones al Hospital Campo Arañuelo, en Navalmoral de la Mata.

El incendio se produjo en la mañana de este pasado domingo, 19 de junio, ante el que se desplazaron al lugar diferentes patrullas de la Guardia Civil junto a los medios de extinción de incendios y la Policía Local de la misma Localidad.

De manera paralela, se activó a agentes del Seprona, quienes iniciaron una investigación para esclarecer el origen del incendio, y tras una inspección técnico-ocular, logrando situar el foco del incendio justo detrás de una valla cinegética que delimita dicha finca.

Los agentes visionaron las cámaras de vídeo vigilancia del Hospital Campo Arañuelo, con las que lograron identificar al presunto responsable de los hechos y concretar la intencionalidad del incendio, que afectó a monte bajo y arboleda.

En las imágenes, los agentes observaron cómo esta persona arrojaba un objeto al terreno, en el lugar donde instantes después se inició el incendio, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil detuvo al presunto autor del incendio, a quien se le atribuye la supuesta comisión de un delito de incendio forestal.

Según destaca, la rápida actuación de los distintos servicios de emergencia, así como la colaboración ciudadana, importante en este tipo de actuaciones, y la colaboración del Hospital Campo Arañuelo con la aportación de las grabaciones de las cámaras de vídeo vigilancia, fue decisiva para evitar una propagación mayor del incendio e identificar al presunto autor de los hechos.