Un detenido y dos investigados por desvalijar un establecimiento sin actividad de Puebla de Sancho Pérez

La Guardia Civil ha detenido a un hombre e investigado a un hombre y una mujer, acusados de robar varias veces en una misma empresa de hostelería sin actividad, de la localidad pacense de Puebla de Sancho Pérez.

Este es el resultado de operación 'Yorkshire26', que se inició cuando a principios de este mes de julio la Guardia Civil tuvo conocimiento de los sucesivos robos que se estarían cometiendo en un club hostelero de Puebla de Sancho Pérez, actualmente sin actividad comercial.

Los autores de las acciones delictivas, tras forzar las puertas de acceso se adentraron en diferentes ocasiones para "desvalijar de todos los enseres de valor existentes en su interior", como ventanas, mamparas, griferías y tuberías de cobre, diferentes tipos de electrodomésticos como radiadores, aires acondicionados, televisores.., todo tipo de mobiliario y otros efectos.

El valor de los objetos robados, aún pendiente de peritación, se estima en unos 250.000 euros, además de los "cuantiosos daños" que han provocado en las instalaciones y que impedirían al propietario poner nuevamente en producción el negocio, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Así, al tratarse de material susceptible para su venta y entrega en centros de gestión de residuos, la Guardia Civil intensificó las inspecciones en establecimientos próximos dedicados a esta actividad, hasta que detectaron diferentes entregas de material coincidente con el sustraído, en empresas de reciclaje de Zafra y Villafranca de los Barros.

Una vez examinada la documentación existente, se pudo constatar la implicación de dos vecinos de Puebla de Sancho Pérez con un amplio historial delictivo y una vecina de Zafra, quienes, tras perpetrar los robos, transportaron el material sustraído y lo entregaron para su venta de manera fraccionada para no ser detectados con facilidad, en los establecimientos gestores de residuos.

Con las pruebas incriminatorias reunidas, en esta semana han sido localizados, de los que uno de ellos ha sido detenido y otros dos investigados por su implicación en los robos a la empresa de Puebla de Sancho Pérez.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.