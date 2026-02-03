Detenido el atracador de una sucursal bancaria de Puebla de Alcollarín el pasado 4 de diciembre

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio pacense de Villar de Rena, como presunto autor del atraco, el pasado 4 de diciembre, en la sucursal de la entidad bancaria de Caja Rural de Extremadura ubicada en la localidad de Puebla de Alcollarín, en la que amenazó y maniató al empleado.

Los hechos sucedieron durante la mañana del pasado 4 de diciembre, cuando un individuo entró en la sucursal bancaria esgrimiendo un arma de fuego y un cuchillo, y tras intimidar al empleado, se apoderó de su teléfono móvil y de unos 5.300 euros, tras lo que se dió a la fuga tras maniatarle de pies y manos e introducirlo en los aseos de la oficina.

Así, la Guardia Civil puso en marcha la operación 'Rapiram', en la que el análisis de las imágenes y la investigación aportaron suficientes pruebas al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villanueva de la Serena, para poder identificar al presunto autor material del robo, un vecino de Villar de Rena con antecedentes por hechos similares y amplio historial delictivo.

Dentro de los dispositivos establecidos en su entorno, se pudo averiguar que este hombre se ocultaba en su domicilio, por lo que el pasado viernes, coordinados con la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena, se llevó a cabo la entrada y registro en el inmueble, donde se le localizó y detuvo, interviniendole las prendas y el arma blanca utilizada en la comisión de la acción delictiva, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras la instrucción de las correspondientes, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente, quien decretó su ingreso en prisión.