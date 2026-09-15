Detenidas 12 personas, 9 de ellos pacenses, tras una reyerta en las calles de Jerez de la Frontera por el partido Xerez CD-Badajoz

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, han detenido a un total de 12 personas en Jerez de la Frontera (Cádiz) por su presunta participación en un delito de riña tumultuaria, durante el dispositivo de seguridad establecido con motivo del encuentro correspondiente a la segunda jornada de la liga Segunda RFEF, grupo IV, entre los equipos Xerez C.D. y C.D. Badajoz. El dispositivo fue establecido ante el conocimiento de los desplazamientos a Jerez de la Frontera de distintos grupos ultras vinculados al encuentro deportivo.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, durante el desarrollo del dispositivo, efectivos de la Policía Nacional fueron comisionados por la Sala 091 tras recibirse aviso de una reyerta multitudinaria en la Plaza Madre de Dios, en la que estaban participando alrededor de 30 personas portando palos y otros objetos contundentes. Asimismo, se habían escuchado varias detonaciones.

Según la información recibida, parte de los participantes en la reyerta se habría refugiado en el aparcamiento subterráneo ubicado en la Plaza Madre de Dios. Ante estos hechos, los agentes establecieron un dispositivo de cierre en las diferentes salidas del aparcamiento y procedieron a intervenir en su interior, donde fueron interceptadas nueve personas. Varias de ellas intentaron huir u ocultarse ante la presencia policial.

Durante la intervención, los agentes localizaron y se incautaron de diversos efectos susceptibles de haber sido utilizados en la reyerta, entre ellos numerosos palos de madera, algunos de ellos con aparentes manchas de sangre, así como otros objetos contundentes. Finalmente, en el marco del dispositivo y con la colaboración de la Policía Local, se procedió a la detención de un total de doce personas por su presunta participación en un delito de riña tumultuaria.

De los detenidos, tres tienen domicilio en Jerez de la Frontera y nueve proceden de Badajoz, siendo uno de estos últimos menor de edad, de 17 años. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecieron en el área de detención hasta su puesta a disposición de la Autoridad Judicial.