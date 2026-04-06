El desempleo bajaba en 1.264 personas en Extremadura en el mes de marzo respecto a febrero

El paro bajaba en Extremadura en el mes de marzo respecto a febrero, y lo hacía en 1.264 desempleados menos, para un total de 65.210 parados en la región. Supone 7.864 menos que hace un año. Por provincias bajaba en ambas, en Badajoz lo hacía en 716 desempleados y en la cacereña en 548 parados menos en marzo respecto a febrero. Por sexos, encontramos en estos datos actualizados en este lunes de pascua con 42.092 mujeres paradas y 23.118 hombres en situación de desempleo.

Por sectores productivos, bajaba en todos, salvo en las personas sin empleo anterior, en donde se incrementaba en 243. Así bajaba en 68 personas el paro agrícola, en 53 en industria, en 355 el sector de la construcción y la mayor bajada la encontramos en el sector servicios con 1.031 desempleados menos.

En cuanto al número de contratos rubricados en el mes de marzo, fueron 29.274, de ellos 20.473 fueron temporales.

Por otro lado, el mercado laboral extremeño ganó 3.598 afiliados a la Seguridad Social en marzo (0,88 %) propiciado por la campaña de Semana Santa, lo que situó el total de cotizantes en 413.441