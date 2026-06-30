Las denuncias por violencia de género suben un 23% en el primer trimestre en Extremadura, hasta las 893

El número de denuncias por violencia de género recibidas en los juzgados de Extremadura en el primer trimestre de 2026 alcanzaron las 893, que suponen un 23 por más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el número de mujeres que denunciaron como víctimas, un total 729, se incrementaron un 6 por ciento.

Por su parte, el número de órdenes de protección solicitadas en el primer trimestre en Extremadura ha bajado un 35,3 por ciento interanual, mientras que la órdenes acordadas descendió un 41,5 por ciento en la región.

En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales dictaron un total de 179 en los tres primeros meses del año, de las que el 93,9 por ciento fueron condenatorias, según los datos publicados este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según estos datos, de las 729 mujeres que formularon denuncias como víctimas de la violencia machista en el primer trimestre en Extremadura, 676 eran españolas, 53 tenían nacionalidad extranjera y 10 eran menores de edad españolas.

Así, la tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,1 en toda España, media décima (0,5 puntos) más alta que hace un año, mientras que en Extremadura está en 13,7 víctimas, por debajo de la media nacional.

Además, el informe correspondiente al primer trimestre de 2026 recoge que 62 mujeres víctimas se acogieron en Extremadura a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, un 169,6 por ciento más que las que lo hicieron en los tres primeros meses de 2025, que fueron un total de 23.

Por su parte, las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, bajaron en el primer trimestre de 2026, de tal forma que las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (TI) y las Secciones en funciones de guardia recibieron 119 peticiones, un 35,3 por ciento menos que un año antes, y adoptaron 79 órdenes y medidas de protección, un 1,8 por ciento menos.

Cabe destacar que los órganos judiciales (Secciones de Violencia sobre la Mujer y Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia y Audiencias Provinciales) dictaron durante los tres primeros meses del año un total de 179 sentencias, de las que el 93,9 por ciento eran condenatorias, es decir, 168, mientras que las 11 restantes fueron absolutorias.

Por su parte, entre enero y marzo de este año las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a dos menores de edad, el mismo número que en el ejercicio anterior.