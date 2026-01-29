Denuncian la desaparición de un ara romana en el término municipal de Jarilla

La Asociación Cultural Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio (SEdAP) ha denunciado ante la Junta de Extremadura la desaparición de un ara romana situada en las inmediaciones del templo romano de Jarilla (Cáceres), tras varias visitas de campo efectuadas entre el pasado 30 de diciembre y el 20 de enero con motivo de un estudio de piedras labradas en el entorno del templo.

Este denuncia se suma a las advertencias ya realizadas tras los incendios forestales del pasado verano en la zona, que dejaron al descubierto diversos elementos constructivos en las inmediaciones del templo.

El Ayuntamiento de Jarilla, junto a la Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla y SEdAP también han remitido un escrito a la Dirección General de Patrimonio solicitando la inspección técnica de varios sillares aparecidos tras el fuego.

En dicho escrito -firmado por el alcalde de Jarilla, Ángel Peña García; el presidente de la Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla, Óscar Manuel Martín Martín; y el presidente de la Asociación SEdAP, Vicente Clemente Sánchez- se subraya el interés histórico y cultural de estos restos y la necesidad de una intervención arqueológica supervisada.