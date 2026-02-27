El debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta se iniciará el martes 3 de marzo por la tarde con su discurso

El debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura se iniciará el próximo martes, 3 de marzo, con su discurso, para el que no tendrá límite de tiempo.

La sesión arrancará a las 17,30 horas en el Hemiciclo de la Asamblea de Extremadura con dicha intervención, en la que expondrá su programa de gobierno y solicitará la confianza y aprobación de la Cámara.

Al finalizar su discurso, se suspenderá la sesión hasta las 09,30 horas del miércoles, 4 de marzo, cuando se reanudará con la intervención de los grupos parlamentarios, a los que la candidata podrá contestar individual o conjuntamente.

Finalizado este debate, se llevará a cabo la votación de la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, que será nominal y pública, por llamamiento, en la que la candidata 'popular' deberá obtener la mayoría absoluta de la cámara, que hoy por hoy no tiene garantizada.

De no obtener el apoyo mayoritario de la Asamblea, en otra sesión que tendría lugar el viernes, día 6, se volvería a repetir la votación, en la que ahora Guardiola solo necesitaría mayoría simple para ser investida, es decir, más votos a favor que en contra.

Cabe señalar que de producirse la sesión del viernes, habría un primer turno de 10 minutos de la candidata a la Presidencia de la Junta, de cinco minutos para cada uno de los grupos y después otros diez minutos de réplica por parte de Guardiola.

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha dado a conocer la ordenación de la sesión de investidura tras la celebración este jueves de la reunión de la Mesa de la Asamblea y de la Junta de Portavoces.

NAHARRO APELA A LA "GENEROSIDAD" DE LOS GRUPOS

Naharro, en declaraciones a los medios, ha apelado a la "generosidad" de los grupos parlamentarios para que Extremadura tenga el "mejor gobierno posible" y "cuanto antes".

Sobre si cree que va a haber investidura, el presidente de la cámara legislativa extremeña ha dicho que es una cuestión que a él se le "escapa".

"Yo lo que espero y lo que he dicho continuamente cada vez que os he atendido durante este proceso es que los partidos políticos hablen y lleguen a un acuerdo para que nuestra región tenga el mejor gobierno posible", ha asegurado.

También, y respecto a si ve más cerca la investidura tras la participación de las direcciones nacionales del PP y Vox en las negociaciones, Naharro ha rehuido valorar este extremo.

"Estoy aquí ahora mismo atendiendo como presidente de la Asamblea y las negociaciones corresponden a los grupos políticos. Yo lo que les pido es generosidad a todos ellos para que Extremadura tenga gobierno cuanto antes", ha subrayado.

El presidente de la Asamblea sobre el periodo de dos meses que se abriría si la votación del viernes, día 6, no prosperase, ha mostrado su "esperanza" de que los grupos puedan llegar a un acuerdo para tener gobierno "cuanto antes" y ha abogado por esperar a que se sustancie todas las sesiones. "A partir de la próxima semana lo veremos", ha señalado.

Al respecto, ha asegurado que el Reglamento de la Asamblea es "claro" y se pueden abrir tantas rondas de consultas como se quiera si la investidura fuera fallida. "Incluso no se tienen por qué abrir rondas de consultas si llega alguien y dice que tiene todos los apoyos suficientes para la investidura", ha dicho Naharro.

"Permitidme que no juegue a adivinar el futuro, lo iremos viendo conforme se vayan presentando los acontecimientos", ha sentenciado el presidente de la Asamblea.