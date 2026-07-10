Cuatro detenidos por tráfico de drogas en Saucedilla

Agente de la Policía Nacional han detenido el pasado 21 de mayo y 3 de julio a cuatro hombres de entre 43 y 66 años acusados de tráfico de drogas en la localidad cacereña de Saucedilla.

Este es el resultado de la 'Operación Lago' el grupo de estupefacientes de la Comisaría de Plasencia inició el pasado mes de mayo, tras recibir diferentes informaciones sobre un hombre que estaría suministrando sustancias estupefacientes a otros vendedores de pequeña escala en la zona de Plasencia y alrededores.

En las primeras gestiones, los agentes identificaron al presunto responsable, así como el domicilio desde el que gestionaba las ventas de las distintas sustancias, relata la Polica nacional en nota de prensa.

Así, en una de las vigilancias realizadas el pasado 21 de mayo, fueron detenidos tres hombres por tráfico de drogas, y a uno de ellos se le incautaron 13,8 gramos de cocaína que ocultaba en su organismo y que habrían adquirido al principal investigado.

En el transcurso de las investigaciones, la Policía Nacional descubrió el 'modus operandi' de este grupo, que ocultaban las distintas sustancias fuera de su domicilio, en maceteros o arquetas de luz, siempre con el objetivo de dificultar las acciones policiales.

Con los indicios suficientes y con la preceptiva autorización Judicial, el pasado 3 de julio, se llevó a cabo un registro domiciliario en la localidad de Saucedilla, donde se intervinieron 348,64 gramos de cocaína, 8.550 euros en billetes fraccionados, una pistola simulada, cuatro vehículos de alta gama, joyas y varias basculas de precisión, por lo que fue detenido el principal investigado por tráfico de drogas.

Este operativo que sido dirigido por el grupo local de Policía Judicial de Plasencia, y ha contado con la colaboración del grupo de estupefacientes de la Comisaría Provincial de Cáceres, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de Madrid y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Cáceres.

Los detenidos son cuatro hombres de entre 43 y 66 años, con antecedentes, quienes tras la instrucción de los pertinentes atestados, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.