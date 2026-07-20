Cuatro ciclistas heridos de diversa consideración tras dos accidentes en Garganta la Olla y en la carretera entre Zorita y Madrigalejo

Un hombre de 34 años, resultaba herido de carácter menos grave en una colisión entre un coche y una bicicleta en Garganta la Olla. El herido fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia por una fractura abierta en la falange superior.

Mientras, Una caída de cinco ciclistas en la EX355 que une Zorita y Madrigalejo dejaba tres personas heridas de diversa consideración.

Los heridos son dos hombres, ambos de 42 años: uno de ellos era trasladado al Hospital Universitario de Cáceres por una fractura en la clavícula y con un estado de 'menos grave', mientras que el otro solo ha sufrido erosiones y no ha hecho falta asistirle. La tercera herida es una mujer de 39 años que también era derivada al Universitario de Cáceres con pronóstico leve al presentar heridas en la espalda y alguna en uno de los codos.