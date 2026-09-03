CSIF cifra en más de 3.000 los empleos en Educación destruidos en verano en Extremadura por la "temporalidad"

El sindicato CSIF en Extremadura ha advertido de la destrucción de empleo en el sector de Educación durante el verano, que lleva a la región a afrontar el inicio de curso con "3.250 trabajadores docentes menos" por la temporalidad que afecta también al resto de sectores "mayoritariamente del ámbito público".

De esta manera, CSIF ha lamentado el aumento del paro en el mes de agosto, con casi mil personas más en desempleo en la región, pero llama la atención sobre la pérdida de empleos acumulada en el sector de Educación en verano, al cesar los docentes interinos que no pueden acceden a la prórroga de sus contratos en julio y agosto.

Por este motivo, el sindicato viene reclamando la derogación del decreto que obliga a estar en activo 280 días para cobrar y puntuar los meses estivales.

Debido a ello, CSIF ha reivindicado la aplicación del acuerdo anterior para acceder a la prórroga de julio y agosto con 165 días trabajados, para subsanar el agravio y la injusticia que sufren los interinos extremeños con los compañeros del resto de CCAA que sí continúan contratados en verano, y favorecer la cobertura de sustituciones.

La organización sindical ha reclamado acabar con esta situación que "manda al paro a miles de docentes en verano y que hace que la región no resulte atractiva para trabajar como docente en situación de interinidad", señala en una nota de prensa.

En este sentido, señala que la comunidad se ha visto obligada a utilizar los "llamamientos urgentes semanales" durante el curso pasado en la Enseñanza pública, así como a convocar listas extraordinarias para "intentar subsanar a medio plazo estas carencias".

Además, CSIF señala que el actual decreto que establece los 280 días para cobrar y puntuar el verano es "un agravio no sólo económico sino también de reconocimiento de su experiencia al no computar para mejorar posiciones en listas y oposiciones".