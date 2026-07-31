CREEX valora positivamente la aprobación de los presupuestos y demanda que se reconozca la aportación del diálogo social

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado, ha valorado positivamente la aprobación de los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026, indicando: “pensamos que la aprobación de los presupuestos para este ejercicio es una buena noticia para nuestra comunidad autónoma, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora hemos estado con los presupuestos prorrogados de 2024”.

Peinado ha destacado que las nuevas cuentas se ajustan mejor a las necesidades reales de la región y permiten aprovechar recursos adicionales, especialmente procedentes de fondos europeos y del Estado central, y todo ello “es bienvenido, porque estamos muy necesitados de ellos”.

Aunque las cuentas no responden en su totalidad a lo que CREEX y el colectivo empresarial extremeño al que representa la organización hubieran deseado, ha subrayado que lo relevante es la certidumbre que aportan de cara a la ejecución de las políticas activas del Gobierno regional durante el resto del año, e indica que la Consejería de Hacienda deberá hacer verdaderos equilibrios para compaginar lo ejecutado durante la prórroga presupuestaria con las nuevas cuentas.

Yendo más allá, el secretario general de la CREEX ha indicado que este presupuesto servirá “como un buen test de partida para las cuentas de 2027”.

Por lo que se refiere a la reducción de la partida destinada a la labor de los agentes sociales “a la que tanto pábulo se ha dado como supuesto ahorro de gasto superfluo”, Javier Peinado ha restado importancia económica al recorte, “que para nosotros no tiene efecto más allá de lo testimonial”.

Eso sí, ha mostrado su malestar porque no se valore “en su justa medida” el sobreesfuerzo que viene realizando CREEX históricamente para aportar, dentro del diálogo social, su visión, inquietudes y propuestas, siempre en pro del interés general de los extremeños.

“Cuantitativamente, es irrelevante en este momento que se nos haya quitado más o menos, lo importante es que se siga apostando cualitativamente por el diálogo social, en el que Extremadura ha venido siendo ejemplo en estos años, y cuyos acuerdos, muy positivos para la acción de gobierno, pueden evaluarse con retroactividad”, ha concluido