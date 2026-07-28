Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura estima pérdidas del 10% en la producción prevista de tomate para industria

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha estimado que la producción final de tomate para industria en la región podría estar en torno a un 10 por ciento por debajo de los volúmenes contratados al inicio de la campaña debido a las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas, según el cálculo realizado a partir de la información facilitada por las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH).

Según apunta, se trata de una estimación realizada sobre datos reales de campo aportados por las entidades productoras y recuerda que la campaña acaba de comenzar, por lo que todavía es pronto para conocer con exactitud el alcance definitivo de las pérdidas.

Una campaña que ha comenzado oficialmente este lunes, 27 de julio, con la apertura de todas las industrias transformadoras extremeñas y la recolección del tomate para industria en la región.

Según señala cooperativas agroalimentarias en nota de prensa, la superficie cultivada esta campaña alcanza las casi 20.700 hectáreas, en las que "la evolución del cultivo, hasta finales de mayo, era favorable y las expectativas de los productores eran positivas", sin embargo, señala que "la llegada de sucesivos episodios de calor intenso alteró de forma significativa el desarrollo de las plantas y cambió el escenario previsto para el desarrollo de la campaña".

ELEVADAS TEMPERATURAS NOCTURNAS

En ese sentido, uno de los factores que más está condicionando el cultivo son las elevadas temperaturas nocturnas, ya que en numerosos episodios, los termómetros no han descendido de los 26 grados durante la noche, llegando incluso a rozar los 30 grados, una circunstancia que "impide que la planta recupere su actividad fisiológica tras las horas de mayor calor".

Según apunta, esta situación "afecta directamente a procesos esenciales como la floración y el cuajado del fruto, además de acelerar la maduración, reducir el peso del tomate e incrementar de forma notable la incidencia de la podredumbre apical", ha explicado el presidente del grupo de trabajo de Tomate para Industria de Cooperativas Agro alimentarias Extremadura, Juan Francisco Blanco.

Se trata de efectos que los técnicos relacionan con "episodios cada vez más frecuentes asociados al cambio climático y que comprometen tanto el rendimiento como la rentabilidad de las explotaciones.

En ese sentido, los datos recopilados por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura muestran que el tomate temprano, cuya cosecha acaba de comenzar, "presenta incidencias de distinta magnitud" según la zona, mientras que en el tomate medio, cuya recolección comienza a mediados de agosto, las estimaciones apuntan ya a una reducción de alrededor del 15 por ciento de la producción prevista.

La situación resulta más preocupante en el tomate tardío, previsto para finales de agosto, donde las pérdidas podrían alcanzar el 25 por ciento, según calcula esta agrupación.

"De hecho, los agricultores están dando ya parte de siniestro y Agroseguro está realizando las peritaciones; esperamos que sean justas y aproximadas al daño ocasionado en las explotaciones de los productores de tomate extremeños", agrega Blanco.

INCREMENTO DE COSTES

Además del descenso productivo, el sector afronta un incremento de los costes derivados de estos episodios climáticos, ya que "a la pérdida de cosecha se suma a las dificultades que encuentran los agricultores por la escasez de herramientas fitosanitarias eficaces para hacer frente a los problemas sanitarios que provoca el estrés térmico", subraya.

Por todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura destaca la elevada profesionalización de las cooperativas agrarias y sus industrias transformadoras, con un "trabajo coordinado y eficaz que permite afrontar la campaña con las máximas garantías posibles pese a las dificultades provocadas por la meteorología".

Así, señala que la evolución de las próximas semanas será determinante para conocer el resultado definitivo de la campaña, de tal forma que "si las condiciones climáticas se estabilizan y las temperaturas permiten un desarrollo normal del cultivo, parte del potencial productivo todavía podría recuperarse, por lo que continuaremos realizando un seguimiento permanente de la campaña para actualizar la evolución de la cosecha conforme avance la recolección", concluye.