La Convivencia Cinegética de Barcarrota reunirá a profesionales y aficionados junto a 600 perros de caza

La IV Convivencia Cinegética de la localidad pacense de Barcarrota se celebra este sábado, día 28, en la Finca 'El Ahijón' con la presencia de profesionales y aficionados a la caza y la naturaleza o familias y la participación de unos 600 perros de caza entre 30 rehalas de perros para caza mayor con unos 300 canes y 30 recovas de podencos para caza menor con otros 300 ejemplares.

Junto a la exposición de estos canes, que convierte este evento en una de las mayores concentraciones de perros de caza en la región, también se celebra la VI Copa de Extremadura de cachorros de podencos o la V Prueba de trabajo para podencos en recinto cerrado 'Villa de Barcarrota', además de una exposición de trofeos de cazadores barcarroteños, un concurso de toque de caracola o una exhibición de palomas con cimbel.

El vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, el alcalde de Barcarrota, Miguel Rodríguez, y el representante de la Sociedad Local de Cazadores 'La Albarca', Iván Navarro, han presentado este evento que se completa con la exposición y venta de artículos de caza y con actividades para los más pequeños, juegos, espacios de participación o un cierre con la música de la artista extremeña Rocío Roldán.

Díaz Farias ha reconocido durante su intervención que, para la diputación, es un "placer" recibir a municipios de la provincia que tienen iniciativas como ésta que "obedecen muy mucho" la identidad del territorio provincial como pueblo, a la par que ha señalado que reúne a "numerosos" amantes de la naturaleza y de la caza, esta última una de las "claves" en la región al ser un importante motor económico en el mundo rural, además de su "enorme" papel en la creación de riqueza y en la lucha contra la despoblación.

Del mismo modo, ha recordado que el pasado día 12 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución de una convocatoria de ayudas destinada a subvencionar las sociedades locales de cazadores para la recuperación y consolidación de las poblaciones cinegéticas con una cuantía total de 300.000 euros, al tiempo que ha puesto el acento en que se trata de un ejemplo de la labor de la institución provincial en cuanto al apoyo al mundo de la caza y ha confiado en que el sábado tenga lugar un "feliz día" de Convivencia.

Por su parte, Miguel Rodríguez ha remarcado que se trata de una iniciativa que habla de territorio, tradición y "sobre todo" de convivencia, así como de un proyecto consolidado que ha ido creciendo cada año hasta convertirse en un referente dentro del calendario cinegético de la provincia y la comunidad. Nacida en 2023 de la mano de la Sociedad 'La Albarca' junto al impulso del ayuntamiento, desde entonces "no ha dejado de crecer" en participación, calidad y en el impacto que supone y el pasado año fue "todo un éxito" con más de un millar de participantes.

En este sentido, ha expuesto que pueden decir "con orgullo" que Barcarrota se ha convertido en un punto de encuentro para aficionados, profesionales y familias que "comparten una misma pasión, la caza entendida desde el respeto, la tradición y la convivencia", a la vez que ha explicado que esta cuarta edición contará con dos grandes citas como las citadas Copa de cachorros de podencos y la Prueba de trabajo en recinto cerrado, junto a nuevas actividades como la exposición de trofeos de cazadores locales, el concurso de toque de caracola y la exhibición de palomas con cimbel.

Así, se trata de una jornada abierta, integradora y en la que conviven generaciones, se comparte conocimiento y se transmite una forma de entender la relación con la naturaleza, según el alcalde, que ha mostrado la defensa de la caza por parte del ayuntamiento "como parte de nuestra identidad rural, como actividad ligada a la conservación del entorno, a la economía local y a nuestras tradiciones", mientras que Iván Navarro ha animado a acudir al sector de la caza y de fuera del mismo, como los jóvenes para que conozcan y se inicien en este mundo, creando afición.

La cita, ha concluido, también tiene como objetivo fomentar la caza y mostrar que es necesaria y sin la misma no habría un control poblacional de las especies.