INCENDIOS

Controlado el incendio forestal declarado en Calamonte

Cabe recordar que el incendio contaba en un primer momento con nivel 1 de peligro, debido a que se situaba en una zona próxima a viviendas aisladas.

Redacción

Extremadura |

Controlado el incendio forestal declarado en Calamonte
Controlado el incendio forestal declarado en Calamonte | Junta de Extremadura

El incendio forestal declarado este lunes, día 20, en Calamonte (Badajoz) se encuentra ya controlado y en nivel cero (sin peligro para la población ni para bienes).

Cabe recordar que el incendio contaba en un primer momento con nivel 1 de peligro, debido a que se situaba en una zona próxima a viviendas aisladas.

No obstante, a estas horas el fuego --en cuya extinción trabajan medios del Plan Infoex y de la Diputación de Badajoz-- ya ha sido controlado, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

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