El consumo de agua en hogares extremeños fue de 118 litros por habitante y día en 2024, por debajo de la media nacional

El consumo medio de agua de los hogares de Extremadura se situó en 118 litros por habitante y día en 2024, un 7,09 por ciento menos que en 2022, mientras que a nivel nacional se estableció en 128 litros por habitantes y día, según la Encuesta de Suministro y Saneamiento del Agua.

Así, el volumen de agua registrado y distribuido en Extremadura en 2024 fue de 59,20 hectómetros cúbicos, un 10,91 por ciento menos que el registrado en la anterior encuesta realizada en 2022 (4,18 por ciento más en España), indica en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura.

En 2024 el volumen registrado y distribuido en los hogares extremeños fue de 45,17 hectómetros cúbicos (76,31 por ciento del total), en los sectores económicos (Industria, Servicios y Ganadería) se usaron 7,29 hectómetros cúbicos (12,32%) y en consumos municipales (riego de jardines, baldeo de calles y otros usos) 6,73 hectómetros cúbicos (11,36 por ciento).

Además, en el año 2024, el coste unitario del agua alcanzó los 1,71 euros por metro cúbico en Extremadura (2,02 euros por metro cúbico a nivel nacional), un 12,50 por ciento más que en 2022.