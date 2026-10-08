El Consorcio MásMedio aprueba su presupuesto para 2027, que asciende a más de 27,7 millones de euros

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha celebrado este miércoles la sesión ordinaria de su Junta General, en la que se ha aprobado el presupuesto de la entidad para 2027, que asciende a 27.748.057,11 euros, lo que supone un incremento del 14% más respecto al año 2026.

Según ha explicado el vicepresidente del organismo autónomo, Javier Prieto, una de las principales partidas del presupuesto corresponde al capítulo 2, y concretamente a la prestación de servicios medioambientales como la depuración, la recogida de residuos y el abastecimiento, que alcanza un importe anual de 23,9 millones de euros, es decir, el 86% del presupuesto.

"Este crecimiento consolida la expansión del Consorcio y refleja el aumento de los servicios medioambientales que presta a los municipios y mancomunidades de la provincia. De hecho, el presupuesto de MásMedio ha experimentado un crecimiento cercano al 65 % desde 2023, primer año del actual mandato de la Diputación Provincial", ha señalado Prieto.

La Junta General ha aprobado igualmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consorcio, con el objetivo de adaptar su estructura al crecimiento de los servicios encomendados y aumento de prestaciones, como es el caso de la gestión del Plan Provincial de Puntos Limpios.

En concreto, la modificación contempla la creación de seis nuevos puestos técnicos y un puesto administrativo. "Un dato importantísimo que hay que destacar es la creación de empleo porque hemos pasado también desde el 2023 de dos trabajadores prácticamente a 35 empleados y empleadas en esta casa", ha recordado Prieto, que ha subrayado que en total son más de 200 personas las que prestan servicio en la provincia, lo que contribuye a fijar población en el territorio.

Asimismo, se ha acordado continuar apostando por la financiación europea, esta vez a través de Fondos Feder, enfocado en dos grandes líneas, abastecimiento, donde se incluye la digitalización de los nuevos servicios, y depuración, destacando el ambicioso proyecto del Valle del Jerte.

Previamente a la Junta General se ha llevado a cabo la sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio en el que se ha convalidado la adhesión del municipio de Navaconcejo, con lo que se alcanzan las 207 adhesiones totales a MásMedio, lo que supone una cobertura del 86% del total de municipios de la provincia y una la población beneficiaria que supera los 187.267 habitantes.

Además, se han incorporado a la gestión de servicios 13 nuevas entidades, destacando los 8 municipios que han encomendado el servicio de abastecimiento en alta a la entidad (Barrado, Cabrero, Casas del Castañar, Gargüera, Portaje, Pueblonuevo de Miramontes, Rosalejo y Valdastillas) y la inclusión de la Mancomunidad de Trujillo en el servicio de Residuos Sólidos Urbanos.