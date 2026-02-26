El Consejo de Política Local de Extremadura aprueba doce programas de colaboración por 137 millones de euros

El Consejo de Política Local de Extremadura (COPLE) ha aprobado este miércoles en una reunión telemática, doce Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM) para 2026, por un total de 137,4 millones de euros, lo que supone un 11 por ciento más que el año anterior.

El encuentro, presidido por el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha contado con la participación de representantes de la Junta de Extremadura y de gobiernos locales.

En términos porcentuales, el Ejecutivo regional ha incrementado en más de 45 millones de euros los recursos a los municipios extremeños, a través de los PCEM, un 40,41 por ciento más que el gobierno anterior. Además, se ha aumentado el número de programas de 7 hasta 14, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Asimismo, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, ha recordado que las diputaciones de Badajoz y Cáceres "llevan cuatro ejercicios presupuestarios consecutivos sin aportar fondos en los PCEM, una cantidad que asciende a 48 millones de euros".

ATENCIÓN A LOS MAYORES

En el marco de los programas del área de la atención a los mayores, dos se destinan a la financiación de servicios residenciales, centros de día y de noche. El primero, dirigido a personas mayores en situación de dependencia, cuenta en 2026 con una dotación presupuestaria de 41 millones de euros, mientras que el segundo, que se centra en los mayores autónomos o con grado I de dependencia reconocido, dispone de un presupuesto de casi 4,3 millones de euros.

Los dos PCEM que han experimentado un mayor incremento respecto al ejercicio anterior son Servicios de Ayuda a Domicilio, con un incremento del 30 por ciento, y una dotación presupuestaria de 7 millones de euros, reforzando la atención personalizada en el entorno de las personas mayores.

Junto al Servicio de Proximidad a Personas Mayores Residentes, que experimenta un aumento del 76 por ciento con una inversión de 3,5 millones de euros respecto al año anterior, consolidando el acompañamiento y la atención preventiva.

Asimismo, en el caso de los servicios sociales, se contemplan dos programas, uno dirigido a los suministros mínimos vitales, con un presupuesto de 5 millones de euros, y otro, para el apoyo social a contingencias, con 5,3 millones de euros.

EMPLEO Y CONCILIACIÓN

En el ámbito de Empleo y Educación se han aprobado tres programas, el Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo, que tiene una dotación de 52 millones de euros, con el que se persigue que las entidades locales contraten a personas desempleadas demandantes de empleo.

En esta ocasión, se amplía para la priorización a personas con discapacidad. El de financiación de escuelas infantiles (0 a 3 años) y dispone de una cuantía de 3,3 millones de euros.

El PCEM de respiro familiar, con una dotación de 1,5 millones de euros, busca financiar a las entidades locales para facilitar ayudas económicas destinadas a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los cuidadores habituales no profesionales.

Por otra parte, el programa de Promoción de los Recursos Turísticos de Extremadura destina 1,2 millones de euros a ayuntamientos y mancomunidades con el objetivo de "impulsar el turismo local y consolidar la región como destino de interior", señala el Ejecutivo regional.

El undécimo PCEM es el de Conciliación y Corresponsabilidad, destinado a favorecer la conciliación de las familias con niños de entre 2 y 14 años desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres y a crear empleo de calidad en el sector de los cuidados, que tiene asignados 9 millones de euros.

Finalmente, el programa Atención a las familias dotado con 3,7 millones, dirigido a núcleos familiares en situación de crisis o vulnerabilidad social, con especial atención a aquellas con menores en situación de riesgo.