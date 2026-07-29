El Consejo de Gobierno aprueba 85 millones de euros en inversiones en salud, los cuidados, las carreteras y el empleo

El Consejo de Gobierno ha aprobado "grandes inversiones para mejorar los servicios públicos extremeños, como hospitales, carreteras o recursos asistenciales", tal y como ha anunciado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista.

En su comparecencia tras la reunión, Bautista ha informado de una inversión de 11,5 millones de euros destinados a las obras de reforma y ampliación de los paritorios, las urgencias, los quirófanos, las salas de reanimación y las unidades de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Materno Infantil de Badajoz, con más de 40 años de existencia.

Con ello "damos respuesta a una demanda histórica de las familias y de los profesionales del Área de Salud de Badajoz". Se trata, ha dicho, de un impulso a la calidad y el confort en la asistencia sanitaria, que coloca a la mujer en el centro de la misma y mejora las condiciones de trabajo de los profesionales.

También en el ámbito sanitario, se ha autorizado la contratación de dos nuevos helicópteros sanitarios, por un importe de 3,8 millones de euros. Estas aeronaves estarán mejor preparadas para afrontar situaciones de emergencia. Sus bases continuarán en Don Benito y en Malpartida de Cáceres para garantizar "una atención inmediata y eficiente a todos los extremeños independientemente de su lugar de residencia", tal y como ha señalado Bautista.

En el terreno sociosanitario, ha comunicado una ayuda directa de 7,8 millones de euros a la asociación 'Plena Inclusión' de Don Benito, Villafranca de los Barros y Montijo, respectivamente, para financiar el proyecto que promueve la vida en comunidad de personas con discapacidad intelectual.

Según ha indicado, "con estos tres contratos garantizamos el mantenimiento de 36 plazas", doce en cada una de las citadas asociaciones, repartidas entre nueve viviendas, tres en cada una de las localidades.

Se da continuidad así al proyecto 'Mi casa, una vida en Comunidad' que emprendió el gobierno central y que dejó de sufragar en 2024, razón por la cual desde entonces se ha asumido por parte de la Junta de Extremadura. "Cubrimos el servicio hasta 2029 y reafirmamos nuestro compromiso con un nuevo modelo de atención centrado en las personas, en la inclusión social y la autonomía personal" ¿ha apostillado Bautista.

VIVIENDAS Y CARRETERAS

En materia de infraestructuras, el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes para agilizar los trámites urbanísticos y la construcción de promociones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda. Se trata de "aumentar la cantidad de suelo disponible, reducir los tiempos de tramitación y acelerar la construcción de vivienda protegida y asequible".

Junto a este asunto, el vicepresidente ha informado sobre la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La Junta considera que invade competencias autonómicas y que "limita la capacidad de Extremadura para decidir su propia política de vivienda y adaptarse a las necesidades reales de sus vecinos".

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado mejoras en las conexiones por carretera. En concreto, el Tramo II de la Ronda Sur de Badajoz contará con una inversión de 44,7 millones de euros. Ha asegurado Abel Bautista que se trata de "una actuación estratégica con la que damos un nuevo impulso al corredor sur de la ciudad, que facilitará los desplazamientos sin necesidad de atravesar el núcleo urbano y mejorará la movilidad en la capital pacense".

En la misma línea, según ha manifestado, "se ha dado un paso importante para construir la futura carretera que unirá Zafra con Jerez de los Caballeros". Se refería a la contratación, por 1,6 millones de euros, de la redacción del proyecto, previo a la licitación, una "vía estratégica para las comunicaciones al sur de Extremadura".

IMPULSO AL EMPLEO Y RELEVO GENERACIONAL

En otro orden de cosas, el vicepresidente ha informado sobre iniciativas destinadas a impulsar el empleo. Entre ellas, una nueva línea de ayudas bajo el título de 'Tarifa Cero Familiar Colaborador', que permitirá que "los autónomos que incorporen un familiar colaborador afronten la Seguridad Social a coste cero".

Se trata de una nueva ayuda, de 1.920 euros al año, para asumir esas cuotas mensuales, que se suman al resto de programas que componen el plan impulsado en 2024 para el fomento del empleo autónomo.

Entre las modificaciones a este plan, que se convocará en los próximos meses, también se encuentra una nueva ayuda de 6.000 euros para aquéllos autónomos que adquieran un negocio mediante relevo generacional, siempre que el negocio se encuentre en un municipio de menos de 10.000 habitantes.

El Consejo también ha autorizado un decreto-ley de medidas urgentes para adaptar la normativa autonómica sobre cámaras de comercio, industrias y servicios a la normativa básica estatal. En el mismo también se contempla una reforma en la Ley del Comercio Ambulante, que presenta como principal novedad la ampliación de siete a quince años la duración de las autorizaciones para ejercer esta actividad, además de la ampliación de ese ese relevo hasta los familiares de tercer grado y la afinidad familiar.

PCEM Y AYUDAS A LAS FAMILIAS

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde al Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) de fomento del empleo para la práctica profesional, que destinará 1,2 millones de euros a ofrecer una primera experiencia profesional, al menos, a 34 personas tituladas para municipios de más de 20.000 habitantes. Mientras, se destinarán 7 millones de euros a municipios de menos de 20.000 habitantes para financiar servicios municipales de empleo.

Con todo ello "apostamos por la generación de oportunidades en todo el territorio, sobre todo en los pueblos", ha apuntado Abel Bautista. En esta línea, ha anunciado la convocatoria de ayudas a la natalidad en el medio rural. Se destinarán 500 euros a familias que residan en pequeños municipios, por nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción.

Se ha autorizado otra convocatoria de ayudas, por 6,4 millones de euros, para escolarizar a alumnos de primer ciclo de educación infantil. Unas ayudas de 200 euros al mes para cubrir la etapa de los cero a los tres años, independientemente del centro que elijan, con la que se refuerza "el compromiso del Gobierno María Guardiola con la conciliación familiar y profesional".

Bautista ha concluido su comparecencia informando sobre la modificación de la relación de puestos de trabajo de los Auxiliares Técnicos Cuidadores (ATE) e Intérpretes de Lenguaje de Signos (ILSE) para el curso 2026-2027, que recoge un aumento al cien por cien la jornada laboral diaria de estos profesionales.

Esta mejora afecta a 403 puestos de trabajo de ATE-cuidadores y a 36 ILSE. Con ella, ha explicado, "atendemos así a una reivindicación justa de estos dos colectivos esenciales para garantizar el currículo del alumnado con necesidades educativas especiales".