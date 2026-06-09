La Consejería de Educación convoca los Premios Extraordinarios de Primaria y ESO correspondientes al curso 2025/2026

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha convocado los Premios Extraordinarios de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) correspondientes al curso 2025/2026, unos galardones que reconocen públicamente los méritos basados en el esfuerzo y el trabajo del alumnado que finaliza estas etapas con excelente rendimiento académico.

Esta distinción contribuye al mismo tiempo al desarrollo personal, académico, social, intelectual y emocional del alumnado premiado y supone un incentivo a la hora de proseguir satisfactoriamente sus estudios.

Las convocatorias, publicadas este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), cuentan con una dotación presupuestaria global de 7.000 euros.

En el caso de Educación Primaria, podrán optar a estos premios los alumnos y alumnas que hayan superado sexto curso durante el presente año académico y acrediten una nota media igual o superior a 9 en el conjunto de la etapa.

En esta modalidad se concederán un total de 10 premios, dotados con 340 euros cada uno, y un diploma acreditativo de la distinción. En caso de empate persistente podrá ampliarse el número de galardones hasta un máximo de 17, con la correspondiente minoración proporcional de la cuantía.

Asimismo, la comisión de valoración podrá proponer la concesión de menciones honorificas motivadas para aspirantes no premiados que hayan superado la etapa de Educación Primaria en circunstancias excepcionales. Esta distinción no tendrá dotación económica.

Por su parte, para optar a los Premios Extraordinarios de ESO será necesario haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la evaluación final ordinaria del curso académico 2025/2026, con todas las materias de la etapa superadas y una nota media igual o superior a 9.

Además, el alumnado candidato debe contar con una calificación final de sobresaliente en el último curso de ESO en las materias objeto de la prueba de selección, apunta en nota de prensa la Administración regional.

El procedimiento de selección para los premios de esta etapa consistirá en la superación de tres ejercicios sobre contenidos curriculares de las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera. Estas pruebas se celebrarán el próximo 15 de julio en el IES Santa Eulalia de Mérida.

En esta categoría, se concederán seis premios de 600 euros cada uno y un diploma acreditativo.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Los centros educativos serán los encargados de proponer al alumnado candidato que cumpla los requisitos establecidos, en función del número de estudiantes matriculados en los cursos objeto de la convocatoria.

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el próximo 30 de junio. Éstas podrán formalizarse a través de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía, por cualquiera de las formas previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en oficinas de Correos o de forma telemática mediante el registro electrónico general de la Junta de Extremadura.

La ordenación e instrucción del procedimiento corresponde a la Secretaría General de Educación. La resolución de concesión se publicará en el DOE en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de la convocatoria.

El reconocimiento obtenido quedará anotado en el expediente e historial académico del alumnado premiado.