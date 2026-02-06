La Consejería de Economía dedica 1,4 millones para el impulso de la digitalización de 128 pymes

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución con la que da a conocer la subvención que la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital destina a impulsar la digitalización de las pymes extremeñas, en la que en total se han concedido 128 ayudas por un importe de 1.489.590 euros, prácticamente la totalidad de los 1,5 millones de euros previstos en la convocatoria.

Estas ayudas se enmarcan en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 (ETDE27), la "hoja de ruta" del Ejecutivo autonómico para impulsar la modernización del tejido productivo, fortalecer la competitividad empresarial y favorecer la adopción de tecnologías avanzadas en las pymes.

A través de esta estrategia, la Junta trabaja para acelerar la innovación, atraer inversión y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social, "situando la digitalización como un eje clave para el crecimiento sostenible de la región", según ha detallado en nota de prensa.

En total, se han registrado 760 solicitudes para la concesión de estas ayudas, lo que indica el "elevado interés" del tejido empresarial extremeño por avanzar en sus procesos de transformación digital.

La inversión total asociada a los proyectos subvencionados alcanza los 1,9 millones de euros, lo que supone que la Junta de Extremadura financia cerca del 78 por ciento del esfuerzo inversor que realizarán las empresas para mejorar su competitividad a través de la digitalización.

MARKETING ONLINE O CIBERSEGURIDAD

Por tipología de servicios, la mayor demanda se ha concentrado en actuaciones de marketing online, que representan el 23 por ciento del total, seguido de proyectos relacionados con ciberseguridad (14 por ciento), gestión de la presencia digital (11 por ciento) y sistemas ERP (11 por ciento).

También destacan las ayudas destinadas a la mejora de la imagen digital (10 por ciento), CRM (10 por ciento), tienda online (9 por ciento) y sistemas de facturación electrónica (7 por ciento), junto a soluciones B2B (4 por ciento) y de presencia en internet (1 por ciento).

Estas cifras reflejan las principales necesidades actuales de las pymes extremeñas, ha explicado el Ejecutivo autonómico, orientadas tanto a la captación de clientes y la visibilidad online como a la optimización de procesos internos y la seguridad de la información.