La Consejería de Agricultura reclama rigor y claridad al Gobierno central sobre la modernización de los regadíos del Valle del Jerte

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural rechaza la interpretación simplista y partidista realizada por la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, quien afirmó que la Administración autonómica "no dispone de recursos" para cumplir el convenio de modernización de los regadíos del Valle del Jerte, y reclama rigor y claridad.

Este departamento confirma que no existe tal problema y cumplirá con sus compromisos, si bien no va a firmar un cheque en blanco porque antes es imprescindible conocer con precisión cuánto dinero debe aportarse y, sobre todo, en qué momento.

Asimismo, Agricultura aclara que la reunión prevista para el 15 de julio no tiene como objetivo reactivar las obras, sino analizar la situación real de los proyectos, coordinarse con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) y el Ministerio, y disponer de toda la información necesaria antes de tomar decisiones. En ese encuentro se revisará el estado de cada actuación, su viabilidad y los plazos posibles de ejecución.

La consejería insiste en que necesita datos exactos sobre las aportaciones económicas y su calendario. No eludirá su responsabilidad, pero tampoco permitirá que los regantes continúen asumiendo costes sin garantías. Las comunidades de regantes ya han realizado un esfuerzo considerable en avales, trámites y tiempo.

Por ello, solicita al Ministerio y a la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, que clarifiquen los plazos, las autorizaciones y el estado real de los proyectos. Sólo con esa información será posible organizar adecuadamente las aportaciones y evitar que los agricultores sigan afrontando gastos sin certeza sobre la continuidad de las obras.

En definitiva, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural pide seriedad, cumplimiento de lo acordado y mensajes claros que no generen confusión entre los regantes.