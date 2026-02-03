La consejera de Educación anima a los alcaldes a solicitar ayudas de eficiencia energética para los colegios

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha animado a los alcaldes a solicitar ayudas para hacer obras de eficiencia energética en los colegios extremeños.

Vaquera ha señalado que en estos momentos está abierta la segunda convocatoria, dotada de casi 21 millones de euros "para que se puedan acoger todos los ayuntamientos y llegar, por supuesto, a centros educativos de toda Extremadura".

En su visita a Ribera del Fresno, ha agradecido a su alcalde, Miguel Ángel Araya, el interés por mejorar las condiciones de las infraestructuras educativas de su municipio y ha recordado que se acogió a la primera fase de esta convocatoria para invertir 187.150,59 euros en el CEIP Meléndez Valdés, con una aportación municipal de 37.430 euros.

Ribera del Fresno ha sido uno de los 63 ayuntamientos que se han beneficiado de estas ayudas en la primera convocatoria para actuar en 76 infraestructuras educativas, ha destacado la Junta en nota de prensa.

La consejera ha explicado que en esta convocatoria las cuantías de las ayudas van desde los 30.000 euros hasta los 200.000 euros y podrán cubrir hasta el 80 por ciento del proyecto de mejoras que realicen para reducir el consumo energético y aumentar el confort en las aulas.

"Queremos animar los ayuntamientos porque es apostar por el futuro, es apostar por su tierra, porque van a ganar en mejoras de los centros, en ahorro energético y, por supuesto, se mejora en la calidad de nuestros docentes y nuestros alumnos", ha dicho.

El plazo de presentación de solicitudes de eficiencia energética es de cuatro meses, por lo que finaliza el 22 de mayo. Estas ayudas permitirán financiar actuaciones de mejora de la envolvente térmica de los edificios y de carpinterías exteriores, sistemas de iluminación eficiente, mejora o implantación de sistemas de calefacción o sustitución de calderas por sistemas de climatización aerotérmicos o actuaciones de energías renovables para generación eléctrica.

María Mercedes Vaquera, además, ha anunciado que la consejería ya ha licitado la contratación de las obras para dotar al CEIP Meléndez Valdés de un gimnasio, un comedor y realizar varias reformas con una inversión que supera el millón de euros para dar respuesta a las demandas de la comunidad educativa de este centro.

Por último, la consejera ha visitado el CEIP Fernando Alvarado de Valencia de las Torres acompañada por seis alcaldes y alcaldesas de municipios de la Campiña Sur, de quienes ha escuchado sus demandas.