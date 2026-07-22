La Conferencia Sectorial de Energía aprueba más de 13 millones para climatizar hospitales y colegios en Extremadura

La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para repartir 368 millones de euros, de los que más de 13 llegarán a Extremadura, a actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública de salud, y para colegios y otros centros docentes públicos, correspondientes a los programas PREE Sanitario y PREE Docente, respectivamente.

Reunida este martes con formato telemático, ha estado presidida por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, contando con la participación de comunidades y ciudades autónomas, informó el Ministerio.

En concreto, ambas líneas de ayuda se nutren del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y los gobiernos locales establecerán los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas en sus respectivas convocatorias.

Igualmente podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o bien por concurrencia competitiva. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actuará como coordinador y transferirá los fondos a cada territorio.