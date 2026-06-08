La Confederación Española de Sindicatos Médicos recibe la Medalla de Oro del Colegio de Médicos de Badajoz

El Edificio Ibercaja Siglo XXI de Badajoz ha acogido este sábado 6 de junio el acto institucional del Día de la Profesión Médica que organiza el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz, un evento en el que se ha distinguido con la Medalla de Oro de la corporación a la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Junto a ello, el acto ha servido también para conceder la Medalla al Mérito Colegial al Dr. Manuel Carmona Calderón, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y a la Dra. Virginia Gajardo Galán, especialista en Psiquiatría.

En su intervención, el Dr. Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, ha apoyado sin paliativos las reivindicaciones de los médicos españoles en su lucha por un estatuto marco propio, una profesión médica de la que ha dicho “está cansada de parches y de buenas palabras, de sostener sistemas sanitarios por compromiso con nuestro deber dentro de un modelo basado en la precariedad normalizada”, en palabras del presidente del icomBA. Junto a ello, el Dr. Hidalgo ha afirmado que “la responsabilidad diagnóstica, terapéutica y legal que recae sobre un médico exige un marco jurídico a la altura”.

Además, el presidente del icomBA ha alertado de la proliferación del síndrome del médico quemado, donde ha especificado que “la vocación es un motor extraordinario, pero no es un combustible infinito”.

Por su parte, el Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, ha destacado la trayectoria de los médicos mayores de los que ha dicho que “habéis construido el modelo sanitario de categoría excepcional, eje de la igualdad de nuestra sociedad”. A los jóvenes les ha pedido que sean “ejemplares y afectivos en una profesión a través de la cual debéis devolver a la sociedad la oportunidad que os ha dado”. Al mismo tiempo, ha recordado que esta semana “ha habido una mala noticia” tras la aprobación de un estatuto marco en el que no se ha contado con los médicos ni se ha recogido las especificaciones de la profesión médica. Aún así, el Dr. Cobo ha señalado que “la profesión médica alzará la voz en un momento crucial” y defenderá sus reivindicaciones en todos los foros posibles.

Al mismo tiempo, dentro de esta celebración, se ha reconocido como Colegiados de Honor al Dr. Juan Luis Parra Escobar, al Dr. Juan Andrés Núñez Tort, al Dr. Cándido Rodríguez Vázquez, al Dr. Juan José Eugenio Moreno Moreno y a Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Durante el transcurso del evento se han entregado los premios del XVI Certamen de Casos Clínicos para Médicos Residentes, cuyo primer premio ha recaído en el Dr. Andrés Germán Moriano Azabal, por su trabajo ‘Síndrome de platipnea-ortodesoxia: de la silla a la cardiología intervencionista’, y el segundo para la Dra. María del Mar Merino García, por su caso ‘No todo es SIBO: las consecuencias de la enfermedad de moda’. Mientras en el IX Certamen de Casos de Ética y Deontología la ganadora ha sido la Dra. Alba Palmerín Donoso por su trabajo titulado ‘El médico de familia en atención continuada frente al pacto de silencio’, mientras que el segundo premio ha sido para el Dr. Javier Pacheco Alvero por su caso ‘Donación de órganos y autonomía en el último aliento’. Junto a ello se ha hecho entrega de los premios del XIII Certamen Fotográfico, cuya ganadora ha sido la Dra. María Ángeles Berges Magana en las dos categorías del premio, en ‘Profesión médica’ y ‘Tema libre’, además de entregar las Becas ICOMBA para la Ampliación de la Formación en su decimotercera edición.