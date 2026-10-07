Un conductor es sorprendido vertiendo aguas fecales y se enfrenta a un delito por alcoholemia en Mérida

La Policía Local de Mérida ha instruido un atestado por delito contra la seguridad vial motivado por la negativa e influencia de bebidas alcohólicas por parte del conductor y por verter aguas fecales en la vía pública, en concreto en la avenida Juan Pablo II.

Entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, la Policía Local de Mérida ha intervenido en nueve incidentes relacionados con la seguridad vial y por enseres y vertidos en la vía pública.

Así, en la Calle Barqueros se iniciaron diligencias penales tras detectar a un conductor que no había obtenido nunca el permiso reglamentario, y asimismo fue propuesto para una sanción por tirar enseres en la vía pública.

En la avenida Juan Carlos I se instruyó un atestado al interceptar un turismo cuyo conductor circulaba con una tasa de alcohol superior a la permitida; y en la avenida Felipe VI se tramitaron diligencias por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas tras ocasionar daños al patrimonio municipal.

En lo relativo a los siniestros de tráfico registrados en las vías públicas, en la calle Vicente Barrantes se registró un siniestro provocado por la rotura de la dirección de un turismo que chocó contra la mampara de un establecimiento de hostelería, el cual se saldó con daños materiales y lesiones leves a una usuaria.

Por otro lado, en la glorieta de las Tres Fuentes se produjo una colisión entre dos turismos al no respetar uno de ellos la preferencia de paso. Por su parte, en la calle Margarita García de Blanes se intervino por el despiste de un conductor que causó daños a vehículos estacionados, y en la calle Cerrajeros se registraron daños materiales provocados por un vehículo en movimiento contra otro estacionado.

Asimismo, en los estacionamientos de Renfe se instruyeron diligencias tras registrarse un atropello a peatón por un turismo causando lesiones leves.

Dentro de las labores preventivas se llevaron a cabo un total de 36 pruebas de alcoholemia, de las que 34 resultaron negativas, una prueba positiva que conllevó sanción administrativa y una prueba positiva constitutiva de delito.