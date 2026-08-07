Condenado a dos años de prisión por causar siete incendios en el Valle del Jerte en 2025

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a dos años de prisión a un hombre que reconoció haber provocado de forma intencionada siete incendios forestales en el término municipal de Casas del Castañar (Cáceres), aunque ha acordado suspender el cumplimiento de la pena con la condición de que no vuelva a delinquir durante cinco años y realice un curso de prevención de incendios forestales.

La resolución judicial, recoge que los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 2025, cuando el acusado originó siete focos de incendio en distintos puntos de la Sierra de San Bernabé utilizando un mechero y "guiado del propósito de causar un menoscabo patrimonial".

El fuego afectó a unas 1,5 hectáreas de superficie forestal, parte de ellas incluidas en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Gredos y Valle del Jerte, integrada en la Red Natura 2000, y dañó, entre otros elementos, el castaño singular ‘Gaspar’, cuyo deterioro la propia sentencia califica de "posiblemente irreparable".

La condena deriva de un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa.