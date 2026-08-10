Los concurso de acreedores aumentaron un 35 % en Extremadura entre enero y julio

Los concursos de acreedores aumentaron un 35 % en Extremadura en los siete primeros meses del año frente al descenso medio del 3,7 % en el conjunto de las comunidades autónomas.

Los concursos de acreedores alcanzaron los 81 expedientes concursales en Extremadura entre enero y julio, una cifra muy superior a los correspondientes al mismo periodo del pasado año, según datos analizados por el Centro de Estudios de Experian España.

En el mes de julio se registraron 11 expedientes concursales en Extremadura, lo que supone una variación interanual del 22,2 %, el doble que la media nacional (10,3 %).