-La compraventa de viviendas crece un 9,9% en Extremadura en 2025 y el precio un 9,2%

La compraventa de viviendas ha aumentado en Extremadura un 9,9 por ciento en 2025 en comparación al año anterior, mientras que el precio lo ha hecho un 9,2 por ciento, según datos del Consejo General del Notariado.

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas ha aumentado un 4,4 por ciento en 2025 en comparación al año anterior, hasta alcanzar las 752.661 operaciones, el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 853.568 operaciones del año 2007, mientras que los préstamos para adquisición de vivienda han aumentado un 13,7 por ciento, hasta los 389.090 operaciones.

Por su lado, el precio medio del metro cuadrado ha avanzado un 7,5 por ciento respecto al año 2024, hasta situarse en 1.902 euros, por encima del máximo histórico de 2007 (1.832 euros), y con los mayores ascensos en Región de Murcia (+14,4%), Cantabria (+14,4%), Comunidad de Madrid (+13,3%), Islas Canarias (+12%) y Castilla-La Mancha (+9,6%).

A lo largo del año, los precios han mostrado un crecimiento sostenido durante todos los trimestres, con tasas interanuales oscilando entre el 6 y el 9 por ciento, produciéndose un mayor vigor en el crecimiento de precios también en el primer trimestre. Así, la dinámica alcista en los precios no muestra síntomas de ralentizarse.