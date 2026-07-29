El comercio minorista aumenta sus ventas un 6,3% en junio en Extremadura mientras que la ocupación suben un 0,5%

Las ventas del comercio al por menor han registrado han subido un 6,3 por ciento en junio en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterio, lo que supone la mayor subida porcentual del país.

Por su parte, la ocupación ha subido un 0,5 por ciento interanual en junio en Extremadura, según publica este martes el Instituto Nacional de Estadística.

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor registraron un ascenso interanual del 2,4 por ciento en junio, tasa 2,7 puntos superior a la del mes previo.