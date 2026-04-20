La comarca Miajadas-Trujillo ofrece durante esta primavera un programa de ocho rutas guiadas para conocer su patrimonio

La comarca Miajadas-Trujillo ofrece durante esta primavera, y por segundo año consecutivo, un programa de rutas de senderismo guiadas durante los fines de semana para poner el valor el patrimonio natural y turístico de la zona.

La Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas- Trujillo (Adicomt) organiza esta II Primavera de Descubrimiento, con el objetivo de "promover el conocimiento de los recursos locales a todos los niveles", para fomentar su uso sostenible en la mejora del turismo y de los servicios complementarios.

En concreto, el programa consta de ocho rutas de senderismo que estarán guiadas e interpretadas por guías, y que incluirán un pequeño avituallamiento a mitad de jornada, y además, en los casos en que la ruta requiera de transporte, este será proporcionado por la propia organización.

Así, la primera ruta se ha celebrado este mismo sábado, 18 de abril, en el entorno de Santa Cruz de la Sierra, mientras que este domingo tendrá lugar la Ruta 'Berrocal Trujillano', en la localidad cacereña de Trujillo, con un recorrido de 13 kilómetros y dificultad baja.

La próxima ruta será la de las 'Dehesas de Sierra Brava', en la localidad de Zorita, y tendrá lugar el sábado 25 de abril, con una distancia de 14 kilómetros y dificultad baja, según informa la organización en nota de prensa.

Por su parte, el 1 de mayo se celebrará la Ruta "'Sierra de Los Alijares', en Robledillo de Trujillo, de 10 kilómetros y dificultad media, mientras que el domingo día 3 de mayo tendrá lugar la Ruta 'Orquídeas y mariposas de Garciaz', en la localidad de Garciaz, con un recorrido de 12 kilómetros y dificultad media.

La sexta ruta del programa será el 'Camino visigodo a Guadalupe - Tramo Miajadas-Alcollarín', el domingo 10 de mayo, con una distancia de 21 kilómetros que pasará por Miajadas, Escurial, Abertura y Alcollarín, y tendrá una dificultad media.

Por su parte, la Ruta 'Observación de aves en embalse de Alcollarín' se celebrará el sábado 16 de mayo, con un recorrido de 6 kilómetros y dificultad media, y el programa se cerrará el 17 de mayo con la Ruta "Abertura-Puente del Portugués-Conquista de la Sierra', de 16 dilómetros y dificultad media.

En todas las rutas, el horario será aproximadamente de 9,00 a 14,00 horas, y las plazas son limitadas para un máximo de 20 personas, que deberán inscribirse previamente.

La iniciativa busca divulgar todo el potencial turístico de esta comarca de la provincia de Cáceres, aprovechando los recursos disponibles y a través de la "inesperada diversidad como una apuesta firme para mostrar nuestro entorno de una manera amena".