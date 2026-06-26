El Club Sénior dice que las propuestas del Gobierno para Talayuela-Madrid podrían retrasar hasta 2036 la alta velocidad

El Club Sénior ha asegurado que las dos propuestas del Ministerio de Transportes en el tramo Talayuela-Madrid para desbloquear las discrepancias en la forma de llevar el ferrocarril a Toledo podría retrasar hasta 2036 la conexión internacional de alta velocidad entre Madrid y Lisboa.

Así, el Club Sénior ha recordado que, en octubre del año pasado, la Comisión Europea propuso en un documento oficial unos plazos de ejecución y de entrada en servicio de los diferentes tramos portugués y español del ferrocarril de Alta Velocidad Madrid-Lisboa.

Además de otros requisitos, sobre el ancho de vía y el sistema de seguridad, se establece que la duración de los viajes directos, sin parada, entre Madrid y Lisboa tengan una duración de cinco horas en 2030, y de solo tres horas en 2034.

Se especifica, además, que de Madrid hasta la frontera solamente se tarde tres horas en 2030 y dos horas en 2034 y la Comisión Europea impone a los gobiernos de España y de Portugal la obligación de presentar periódicamente informes sobre los "compromisos financieros adquiridos" y de notificar "cualquier retraso significativo".

Sin embargo, no se tiene noticia de que la administración española haya presentado esos informes, según ha asegurado el Club Sénior en nota de prensa.

Desde entonces, octubre de 2025, como ha apuntado, no se habían producido "novedades significativas" salvo el "lento avance" de las obras del tramo Plasencia-Talayuela, hasta el pasado 20 de mayo, cuando el Ministerio de Transportes emitió una nota de prensa explicando dos nuevas actuaciones en el tramo castellanomanchego.

"Con ellas se pretende desbloquear la situación provocada por las discrepancias entre Administraciones, en cuanto al trazado en el entorno de la ciudad de Toledo", ha recalcado en la nota.

Cabe destacar que esas dos actuaciones son la conexión transitoria de la vía convencional en el entorno de Bargas, con el AVE Madrid-Sevilla, al sur de Pantoja y la redacción de un nuevo Estudio Informativo para plantear otras alternativas de trazado en Toledo.

Así, la "conexión transitoria" está analizada en un estudio informativo, que próximamente se va a someter a información pública, en el que se contemplan dos alternativas con presupuestos base de licitación entre 334 y 408 millones de euros y unos plazos de ejecución de obra que oscilan entre los 32 y los 39 meses.

De este modo, si a esos plazos se añade el tiempo necesario para los siguientes trámites técnico-administrativos (al menos dos años más para el proceso de información pública, la evaluación ambiental y la redacción del proyecto de construcción) esa conexión transitoria "no entraría en servicio hasta bien avanzado 2031".

"Teniendo en cuenta que en 2030, los trenes todavía circularán por la vía convencional entre Talayuela y Madrid, para cumplir el primer hito de la Comisión Europea (ir de Madrid a la frontera con Portugal en tres horas) es además imprescindible que en esa fecha esté electrificada toda la línea", ha asegurado.

Por su parte, la segunda actuación prevista por el ministerio, es la redacción de un nuevo estudio informativo, cuyo contrato se formalizará en las próximas semanas, que contemple los nuevos trazados de la línea de Alta Velocidad definitiva a su paso por Toledo propuestos por las administraciones de Castilla-La Mancha, estudio informativo que "requerirá la elaboración de numerosos estudios temáticos siendo, especialmente relevantes los análisis patrimoniales, hidrológicos y ambientales y con gran complejidad técnica".

De este modo, ha apuntado el Club Sénior que se redactó un primer Estudio Informativo para el tramo Madrid-Talayuela entre 2001 y 2003 conectando con el Ave Madrid-Sevilla en Pantoja; después un segundo estudio, entre 2018 y 2020, pero considerando conectar con la alta velocidad en Toledo y un tercero (Estudio Informativo con Nuevas Propuestas de Trazado) entre 2022 y 2024.

"Desde entonces lo único que se ha puesto de manifiesto es la discrepancia entre las alternativas propuestas por el ministerio, por el Ayuntamiento de Toledo y por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Pero en lugar de promover el consenso entre los técnicos de las tres Administraciones y los de Medio Ambiente, se ha optado por redactar un Estudio Informativo más, cuyas conclusiones no se tendrán probablemente hasta dentro de dos años, retrasando el proceso al menos en ese mismo tiempo", ha expuesto.

En el informe anterior del Club Sénior, contando con que al principio de este año 2026 ya estaría publicada una Declaración de Impacto Ambiental, favorable, se señalaban las dificultades para que la puesta en servicio del tramo Talayuela-Toledo tuviera lugar en el año 2034 para cumplir con el segundo hito de la Comisión Europea, para España, de unir Madrid con la frontera en un tiempo de horas.

"Ahora es muy probable que esa situación se retrase dos años más hasta 2036", ha subrayado.