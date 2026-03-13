Cinco precandidatos optarán a la secretaría general del PSOE de Extremadura

Cinco serán finalmente los precandidatos que se han registrado oficialmente para optar a la secretaría general del Partido Socialista en Extremadura. El miércoles cumplían con el requisito el secretario general de los socialistas en la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina y la diputada socialista Soraya Vega.

Este jueves, día en el que finalizaba el plazo, lo hacían, de forma telemática el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, y de forma presencial el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias. Además, se sumaba una candidatura no anunciada previamente, la de Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura durante los últimos 10 años.

Ahora, los precandidatos deben presentar el 12% de avales de ese cuerpo electoral como mínimo (1.124 avales) y el 15% como máximo (1.404) para convertirse en candidatos de manera oficial, teniendo desde este viernes día 13 y hasta el 24 de marzo para la recogida de avales. Después la campaña de información se desarrollará desde el 25 de marzo hasta el 10 de abril. Tras ello, la primera jornada de votación será el 11 de abril, y si ninguna de las candidaturas superara el 50% de los votos emitidos, habría que celebrar una segunda votación con las dos candidaturas más votadas que tendría lugar el 19 de abril. Finalmetne el XVI congreso Regional del Partido se celebrará el 25 de abril en Mérida.