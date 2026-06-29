Cientos de personas se manifestan por las calles de Mérida por los derechos LGTBI+

Varios cientos de personas se han manifestado en la tarde de este domingo por las calles de Mérida en defensa de la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI+, con la que se han cerrado las actividades del Orgullo 2026.

Bajo el lema 'Orgullo y Resistencia', la manifestación regional ha partido desde el Parque López de Ayala de la capital extremeña, en un ambiente reivindicativo y lúdico en el que las pancartas que reclaman los derechos para el colectivo LGTBI+ iban acompañadas de una charanga.

Unas parcartas en las que se podía leer los lemas 'Orgullo y Resistencia' o 'Derechos con Orgullo', además de numerosas banderas arcoiris que han provocado una marea multicolor por las calles de Mérida.

Entre los asistentes a la manifestación se encontraban la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, o la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, además de varios diputados del PSOE, de Unidas por Extremadura y miembros de sindicatos.

Tras salir del Parque López de Ayala, la manifestación ha recorrido la avenida de Extremadura y diversas calles de la ciudad hasta llegar hasta el Paseo de Roma, donde se ha celebrado el fin de fiesta de la programación del Orgullo LGTBI, con las actuaciones de la cantante extremeña Soraya Arnelas y de la actriz, cantante y activista Samantha Hudson.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTBI y al Orgullo, una fecha "para celebrar la diversidad y reivindicar la libertad que tienen todas las personas de ser como son y de vivir el amor como quieran".

Por su parte, el secretario de Movimientos Sociales, Diversidad y LGTBI del PSOE de Extremadura, Fede González Trinidad, ha defendido la necesidad de "seguir protegiendo los derechos y libertades" conquistados por el colectivo LGTBI frente a los retrocesos que, a su juicio, impulsan la derecha y la extrema derecha.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha abogado por "salir con orgullo a las calles para decir que, independientemente de lo que uno quiera ser o a quién quiera amar, tiene que tener cabida la diversidad", que "enriquece como sociedad", ha concluido.