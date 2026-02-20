CIEM pone en marcha su Oficina Acelera Pyme para facilitar la digitalización de las empresas con ayuda de la IA

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) ha puesto en marcha la Oficina Acelera Pyme CIEM Badajoz, en el marco de la Convocatoria 2025 promovida por Red.es y que presenta un modelo innovador que incorpora Inteligencia Artificial y análisis de datos para diseñar itinerarios personalizados de digitalización adaptados a las necesidades "reales" de cada empresa.

En concreto, la oficina desarrollará dos líneas de trabajo, para promover la sensibilización y la dinamización tecnológica de las empresas, por un lado y también para asesorarles con itinerarios personalizados a través de una herramienta propia basada en un agente de Inteligencia Artificial.

El presidente de CIEM, José Luis Iniesta, ha señalado en su presentación que, con esta oficina, dan "un paso más" en el compromiso de la confederación de reforzar el tejido productivo y prepararlo para la nueva realidad de las empresas, "donde la digitalización y la tecnología ya no son una opción, sino una condición para competir y crecer".

Por su parte, el coordinador de la Oficina Acelera Pyme de CIEM, Antonio Merchán, ha destacado que el modelo no se basa en recomendaciones genéricas, sino en diagnósticos estructurados y personalizados, apoyados en Inteligencia Artificial y en datos reales del ecosistema tecnológico.

"No sólo informamos sobre digitalización, sino que generamos diagnósticos reales, recomendaciones concretas y conexiones efectivas entre empresas y proveedores tecnológicos", ha subrayado.

La aplicación de la Inteligencia Artificial es el elemento diferencial del proyecto, puesto que se trata de un servicio de asesoramiento individualizado que integra diagnóstico, consultoría estratégica y mentoría personalizada en digitalización a través del análisis de datos de la cada empresa.

Además, se trabajará en la sensibilización y dinamización tecnológica, mediante jornadas, talleres y encuentros empresariales distribuidos por toda la provincia de Badajoz, orientados a fomentar la cultura digital y acercar herramientas concretas de transformación tecnológica al tejido empresarial, según indica CIEM en nota de prensa.