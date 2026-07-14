La Chancalaera protagoniza la novena edición de “Regilandu de Mieu” en Cambrón

La Chancalaera vive en el Pico de las Corujas, en Casares de Hurdes y viene a llevarse a los niños que lloran. Unas veces adopta la imagen de una mujer con cuernos de cierva, otras se transforma en una anciana indefensa. Teme al Duendi Entiznáu y es muy difícil verla, aunque aquellos que se atrevan a pasear por Las Hurdes en las noches de finales de julio, quizá puedan encontrarse con su silueta sombría.

Este personaje de la mitología jurdana protagoniza la novena edición de “Regilandu de Mieu”, que tendrá lugar del 22 al 26 de julio en la alquería de Cambrón. La diputada de Turismo y Juventud, Elisabeth Martín Declara, ha acompañado a la alcaldesa de Caminomorisco, Noelia Martín, el director gerente del Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Arte Rupestre de Las Hurdes (anterior CI del Agua y Medioambiente), Carlos Gómez, a representantes la Asociación Cultural “El Lagar de Cambrón” y a un grupo de comadris de Cambrón en la rueda de prensa de presentación de las actividades propuestas para la nueva edición de este exitoso programa.

La programación dará comienzo el miércoles 22 de julio con la actividad “Viajanduh con Regilandu”, que en esta ocasión propone la experiencia “Engazapaína de sabores y misterios”, una invitación a descubrir la mitología de Las Hurdes Mágicas a través de una ruta sensorial en la que se combinarán relatos, tradición y degustación de productos locales en el restaurante La Posada de Casar de Palomero.

El jueves 23, “Viajanduh con Regilandu” continuará con la propuesta “De Cambrón a las Estrellas”, en las Eras de Arrolobos, una experiencia que permitirá adentrarse en el universo mitológico jurdano mientras se disfrutan sabores inspirados en el firmamento, fusionando astronomía, tradición y gastronomía en un entorno único.

El viernes 24 estará centrado en la divulgación y la cultura, con un completo programa de ponencias sobre la mitología de Las Hurdes, acompañadas de la exposición fotográfica “Mitos y Leyendas de Las Hurdes”, de Simón Planes y Jana Vázquez. Durante la jornada también se celebrará la IV edición del concurso “Regilandu en corto”, con la proyección de los cortometrajes nominados y la entrega de premios, así como la III edición del concurso de relato corto y microrrelato “RETUTERIO, los Relatos Cortos de Regilandu”.

La noche culminará con una velada de mitología y música a cargo de “Sol Bôe” y la actividad “Literatura de leyenda”, donde el público podrá acercarse a obras y autores vinculados al imaginario legendario.

El sábado 25 tendrá lugar uno de los momentos más esperados: la senda mitológica. A partir de las 22:30 horas comenzará en Cambrón una experiencia inmersiva que recorre los misterios y personajes del imaginario hurdano. La noche se completará con talleres y animación temática en torno al “mieu” y los mitos de Las Hurdes.

El domingo el programa se cierra con la actividad “Degusta y Pinta Mitología”, a las 11:30 h, una propuesta que aúna la promoción de los productos del territorio -aceite, miel, queso o vino- con ilustración en directo a cargo de “Sketchers Cáceres”. Como novedad, esta edición incorpora una incursión en el mundo del cómic de la mano del dibujante Raúlo Cáceres, acercando la mitología jurdana a nuevos lenguajes creativos.

“Regilandu de Mieu” está organizado por el Ayuntamiento de Caminomorisco, el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Arte Rupestre de Las Hurdes y la Asociación Cultural “El Lagar de Cambrón” y cuenta con una inversión de 20.000 euros de la Diputación de Cáceres.