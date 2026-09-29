Cerca de 20 clínicas veterinarias extremeñas se suman a una campaña de identificación y esterilización felinas

La Plataforma Extremeña de Entidades y Voluntariado de Protección Animal (ProAnimalEx) pone en marcha junto con clínicas veterinarias colaboradoras una campaña de esterilización e identificación felina con precios especiales en toda la región.

El principal objetivo de la campaña, a la que se han sumado ya casi 20 clínicas veterinarias extremeñas, es reducir el número de abandonos de camadas no deseadas, una situación que "desbordó" a las entidades de protección animal hace varias semanas, cuando se contabilizaron más de 500 abandonos de cachorros de gatos en toda la región.

"Venimos compartiendo, desde hace un tiempo, la enorme preocupación con respecto al volumen de abandonos de camadas no deseadas, que es inabarcable para las entidades de protección animal e incluso para los propios centros de protección animal municipales", indica en nota de prensa la plataforma.

"Este problema tiene una única solución: la esterilización quirúrgica de los animales que, además, desde 2023, es obligatoria para todos los gatos antes de los seis meses de edad".

Así, los municipios que contarán con clínicas colaboradoras son, en concreto, Almendralejo, La Parra, Llerena y Puebla de Sancho Pérez en la provincia de Badajoz; y Cáceres, Coria, Jaraíz de la Vera, Miajadas, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Trujillo en la provincia de Cáceres.

La campaña pretende aumentar el número de esterilizaciones de gatos en toda Extremadura y fomentar la tenencia responsable de estos animales, mediante la identificación con microchip, obligatoria desde 2023.

De igual modo, la campaña se desarrollará durante seis semanas, del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2026, con precios especiales durante toda la campaña.

Las personas interesadas en identificar y esterilizar a sus gatos a través de la campaña pueden solicitar ya cita, contactando con las clínicas veterinarias participantes.