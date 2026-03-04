El Centro de Emergencias 112 Extremadura activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el sur de Badajoz

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado el nivel amarillo de alerta ante la previsión de lluvias y tormentas en el sur de la provincia de Badajoz entre las 15:00 horas de mañana día 4 de marzo y las 00:00 horas del día 5 de marzo.

Por ello, se recomienda a los ayuntamientos que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad. También prestar atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía, en general, se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. Y, en caso de necesidad, ponerse en contacto con el centro 112.