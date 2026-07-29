El Castillo de Puebla de Alcocer protagonizará el cupón de la ONCE del próximo 4 de agosto

El Castillo de la localidad pacense de Puebla de Alcocer protagonizará el cupón de la ONCE de próximo martes, 4 de agosto.

El delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, y el alcalde de Puebla de Alcocer, Gonzalo Hernán Rayo, han presentado este martes este cupón en la explanada del castillo, acompañados por representantes de la corporación municipal, entidades locales y vecinos de la localidad.

Cabe recordar que el Castillo de Puebla de Alcocer fue construido durante los siglos XII y XIII, y remodelado en el XV por Gutierre de Sotomayor, maestre de la Orden de Alcántara, tras serle concedida licencia por Juan II de Castilla.

Está situado en una enorme roca, en el punto más alto de Puebla de Alcocer, desde donde se pueden contemplar las comarcas pacenses de La Serena y La Siberia.

Destaca su Torre del Homenaje, de planta cilíndrica, donde luce el blasón con las armas de las familias de los Zúñiga y los Sotomayor.

Por ello, "visitar este castillo es casi convertirse en un caballero medieval, rodeados de sus piedras, sus altos muros, sin vanos al exterior, y sus escaleras empinadas", mientras que en su interior pueden advertirse algunas estructuras que pertenecieron a la zona residencial del castillo y un patio de armas.

También es importante su acceso principal el 'Arco del Ojal', conformado por un arco apuntado, señala la ONCE en nota de prensa.

Más de 5 millones de cupones mostrarán este castillo el próximo 4 de agosto, un sorteo que pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.