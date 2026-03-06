Casi la mitad de los mayores de 55 años de Extremadura ayuda económicamente a sus hijos, según un estudio

El 54 por ciento de los mayores de 55 años de Extremadura ayuda económicamente a sus allegados, sobre todo a sus hijos, un 42%, y en menor medida, a otros familiares (9%), o a padres y amigos (3%).

Este es uno de los principales resultados que recoge II Barómetro del Consumidor Sénior en Extremadura de la Fundación Mapfre, en colaboración con la Universidad de Extremadura, que ha sido presentado este jueves, 5 de marzo, en Badajoz.

Un informe sobre un colectivo, formado por más de 450.000 personas en la región, que es "fundamental para la economía y la sociedad de la región". La mayoría posee su vivienda sin cargas hipotecarias y ahorra principalmente para imprevistos y apoyar a su familia. Priorizan el ocio y los viajes, muestran una notable adopción tecnológica y siguen siendo un pilar de la cohesión familiar.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y presentado hoy en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx, dentro del Seminario Finanzas Públicas y Evaluación de Políticas, que analiza la vida cotidiana, prioridades y hábitos de consumo de este colectivo, y que representa el 35,6% del total de la población de esta comunidad.

La jornada ha contado con la presencia del rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, la secretaria general de la Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura, Inmaculada Núñez Arroyo, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas Mejías, y la consultora en Evaluación de Políticas Públicas de Analistas Financieros Internacionales, Marina Asensio Vázquez, entre otros.

El rector ha destacado que Extremadura es una comunidad autónoma con una "muy baja" tasa de natalidad y una población sénior en aumento, que además dispone de un "capital humano esencial para la actividad económica y el bienestar regional", ya que dedican recursos y una cantidad importante de tiempo a sus familias, reduciendo el "estrés cotidiano, aportando una experiencia enriquecedora y sirviendo de elemento de cohesión familiar", informa la UEx en nota de prensa.

Asimismo, Fernández Portillo ha explicado que con una "base patrimonial y financiera sólida", los seniors extremeños contribuyen de "forma decisiva" al bienestar intergeneracional, apoyando a sus familias cuando es necesario.

"Mantienen una vida activa y cada vez más digital", pero mantienen como reto que "muchas viviendas aún no están preparadas para un envejecimiento seguro ni para responder con garantías ante situaciones de dependencia o limitaciones de movilidad".

Por eso, es imprescindible analizar esta realidad "con rigor y visión de futuro, para convertir el cambio demográfico en una oportunidad: anticiparnos, adaptar el entorno y aprovechar el potencial que trae el crecimiento de este grupo de población".

En esta misma línea, Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha añadido que "Extremadura tiene un enorme potencial para ser polo de atracción de los seniors, de su emprendimiento, de sus inversiones y de su modelo de vida activa cultural y de ocio".

RESULTADOS DEL BARÓMETRO

El estudio refleja que apenas el 48% de los mayores de 55 años de Extremadura consigue ahorrar, siete puntos menos que en la edición anterior (55%), y que la mayoría lo hace para destinarlo a imprevistos (58%), por su tranquilidad (38%), por apoyar a familiares (30%) y para su cuidado personal (18%).

El 61% se siente seguro con su situación económica actual y solo el 23% teme que empeore, mientras la mayoría espera estabilidad (58%) o mejora (14%). El 96% tiene contratado algún seguro, aunque solo el 24% tiene plan de pensiones.

De media, 1,6 personas aportan ingresos en los hogares extremeños con seniors, ligeramente por debajo de la media nacional del 1,7, y, aunque la mayoría vive sin cargas, el porcentaje de los que tienen deudas ha subido del 20,5% de la primera edición al 33% de ahora.

Los séniores extremeños destinan la mayor parte de su gasto a alimentos y bebidas no alcohólicas (85%) y a vivienda y suministros (77%), mientras que vestido y calzado (21%) y ocio, restauración y cultura (17%) tienen menor peso.

El 91% percibe subidas en la cesta de la compra, y señalan que les resultaría difícil reducir gastos en vivienda (86%), ropa (85%) o alimentación (84%) sin perder calidad de vida.

El 89% de los mayores de 55 años de Extremadura es propietario, con un 66% sin cargas hipotecarias y un 23% con algún préstamo, aunque solo el 31% ha adaptado su hogar para dependientes. Un 27% estaría dispuesto a vender o hipotecar la casa conservando su uso y un 25% buscaría obtener mayor rendimiento económico, pero para el 35% sigue siendo un legado familiar.

Sin embargo, la confianza en fórmulas para generar ingresos es muy baja: apenas un 17% considera opciones como la nuda propiedad (8%), la hipoteca inversa (5%) o la vivienda inversa (4%).

VIAJEROS ACTIVOS Y AMANTES DEL OCIO

El 91% de los sénior extremeños tiene previsto realizar al menos un viaje por ocio o turismo durante este año, superando el 77% de media nacional, optando principalmente por destinos dentro de España (75%). Optan principalmente por hoteles y casas rurales (63%), seguidos por viviendas propias o de familiares (22%) y pensiones o alojamientos particulares (14%).

La participación cultural durante estos desplazamientos es baja, pues un 32% nunca visita museos o exposiciones y solo un 22% lo hace con frecuencia.

La adopción tecnológica en Extremadura ha avanzado de manera notable, pues el 74% de los sénior realiza operaciones bancarias por Internet (frente al 41% del año anterior) y el 68% compra online (33% en la edición previa). Además, el 66% consulta o publica contenidos en redes sociales (34% antes), el 41% paga a través del móvil (8% previamente) y el 39% sigue cursos online o tutoriales para aprender nuevas habilidades (18% en la edición anterior). También se observa un uso creciente de aplicaciones digitales de salud (36%) y del hogar (27%).

El 70% de los mayores de 55 extremeños conduce al menos una vez por semana, frente a un 22% que nunca lo hace. Entre las principales limitaciones percibidas, destaca el precio de los vehículos (68%), la comodidad al volante (53%), mientras que la salud y los reflejos y las restricciones de tráfico preocupan a un 43%.

Al elegir un vehículo, la seguridad (41%) y el precio (32%) son las prioridades, con la comodidad (28%) ocupando un tercer lugar.

En cuanto a los cuidados, el 42% cuida a sus mayores, de los cuales un 20% lo hace a diario, un 10% semanalmente y un 7% mensualmente, mientras que con los menores participan en comidas en casa (9% diario, 27% semanal), apoyo cuando los padres no pueden atenderlos (8% diario, 14% semanal) y actividades de ocio (8% diario, 15% semanal).

Entre los mayores extremeños, el 43% estaría dispuesto a compatibilizar trabajo y pensión, mientras que un 20% trabajaría menos horas o en empleos menos exigentes y un 16% se plantearía emprender. Los seniors activos planean retirarse alrededor de los 66 años, mientras que los ya jubilados lo hicieron a los 61 de media, aunque habrían preferido seguir hasta los 64.