La carretera BA-075 de Granja de Torrehermosa hasta la BA-016 se cortará al tráfico desde este jueves y hasta diciembre

La carretera BA-075 desde Granja de Torrehermosa hasta la BA-016 se cortará al tráfico por obras entre los puntos kilométricos 0,000 y 8,800 (intersección con la EX-111), desde este jueves, 25 de junio, y hasta el 5 de diciembre, ambos incluídos.

Los trabajos, consistentes en mejora de la seguridad vial y conservación de la carretera en el tramo mencionado, ocuparán toda la plataforma, por lo que no es viable el mantenimiento del tráfico, de tal forma que "solo se permitirá el acceso a los usuarios que tengan que acceder a terrenos colindantes con el tramo en obras", señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Esta carretera sirve de itinerario principal entre Granja de Torrehermosa y Campillo de Llerena, por lo que se establecerá un desvío alternativo.

En concreto, el desvío alternativo principal desde Campillo de Llerena a Granja de Torrehermosa se establece por la carretera BA-016 hasta Azuaga, y luego por la N-432 desde Azuaga a Granja de Torrehermosa, y viceversa (39,9 km), y este mismo desvío se realizará de manera opuesta para aquellos usuarios que tengan que hacer el trayecto Granja de Torrehermosa-Campillo de Llerena.

El desvío alternativo secundario desde Campillo de Llerena a Granja de Torrehermosa será por la carretera EX-211 hasta Peraleda del Zaucejo, y luego por la BA-159 desde Peraleda a Granja de Torrehermosa, y viceversa. (44,7 km).

Señala la institución que el avance de las obras lo permite, se abrirá al tráfico con anterioridad a la fecha indicada.