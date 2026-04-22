La carrera de los 'Autos Locos' volverá a protagonizar una jornada de diversión el 2 de mayo en Guadajira

La peculiar carrera de los 'Autos Locos' volverá a protagonizar una jornada de diversión en Guadajira (Badajoz) con su tercera edición, que tendrá lugar el próximo sábado 2 de mayo en el marco de las Fiestas Patronales de San José Obrero y junto a otros atractivos como los conciertos de King África y Bordón 4.

Pese a su reciente creación, la prueba ha conseguido convertirse en "el evento más importante del año", dada la "multitudinaria" asistencia lograda en las dos anteriores ediciones, según ha destacado el alcalde de esta entidad menor, Sergio Fernández.

Al respecto, la diputada provincial Paqui Silva ha agregado que la carrera supone un "auténtico espectáculo" que garantiza la diversión de los participantes y el público, y que ha logrado "por méritos propios hacerse un hueco en la programación cultural y festiva de toda la comarca de las Vegas Bajas".

En la misma, distintos coches sin motor y construidos por los propios participantes compiten para realizar en el menor tiempo posible un recorrido en el que no faltan los choques y la diversión. Además de la velocidad, también cuentan la creatividad y la puesta en escena, no pueden contar con ningún tipo de motor y deben ser capaces de moverse únicamente gracias a la gravedad y la inercia, siendo los más originales y rápidos los que obtengan la mayor puntuación.

Por su parte, el teniente de alcalde David Sández ha precisado que ya se han inscrito el mismo número de vehículos que el año pasado, 17. Aunque el recorrido no cambia, sí que experimentará algunas variaciones para aumentar el espectáculo, como la presencia de un dique de espuma.

De cara a esta edición se ha reforzado el dispositivo sanitario y de seguridad, y se ha limitado a tres personas el número de miembros de cada coche. Asimismo, se llevará a cabo un sorteo entre el público, cuyo ganador podrá vivir la experiencia de realizar el recorrido en uno de los vehículos participantes, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

La prueba estará amenizada por los locutores radiofónicos Luis López y San Bernardino, y tras su finalización y recuento de puntos por parte del jurado la Caseta Municipal acogerá la entrega de premios a los tres primeros clasificados, con 200, 150 y 100 euros, respectivamente, además de 200 euros al coche más original. Para información e inscripciones, los interesadas pueden contactar en el 647980213.

Por último, Sández ha avanzado que desde el consistorio han contactado con otras localidades de la región que realizan carreras similares, con el objetivo de poner en marcha un campeonato regional.

Tras la Carrera de los Autos Locos, tendrá lugar el concierto del grupo de rumba Bordón 4, enmarcado en su gira 50º aniversario, mientras que la actuación de King África será el viernes 1 de mayo a las 22,00 horas.