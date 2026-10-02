La cárcel de Cáceres contará con un unidad canina para prevenir la entrada y el consumo de drogas en la prisión

El centro penitenciario de Cáceres contará con una unidad canina para prevenir la entrada y el consumo de drogas en la prisión, cuyos integrantes recibirán en 2027 una formación previa para el desarrollo de sus competencias.

De esta forma, Cáceres será una de las cárceles que contarán con una de las siete nuevas unidades caninas aprobadas para los centros penitenciarios y que son, además de la cacereña, la prisión Alicante Cumplimiento, Almería, Castellón I, Las Palmas I, Madrid II y Sevilla I.

Así lo ha adelantado este jueves el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, quien ha clausurado en Burgos la formación en la que han participado profesionales penitenciarios que pasarán a incorporarse a las unidades caninas ya en funcionamiento en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado.

A día de hoy, 31 centros penitenciarios cuentan con equipos cinológicos propios en el marco de la estrategia para prevenir la entrada y el consumo de sustancias estupefacientes en prisión. Estos equipos asisten, además, a los establecimientos penitenciarios cercanos a su zona geográfica, llegando a ampliar el campo de actuación a la práctica totalidad del territorio.

"La apuesta es continuar trabajando en esta dirección con el convencimiento de que son necesarios todos los esfuerzos para el abordaje de las drogodependencias. Una manera de reforzar la labor que se realiza en el área tratamental es sumar herramientas de prevención, como las campañas de concienciación entre la población penitenciaria. Y, en este ámbito, es clave la detección de sustancias estupefacientes", ha subrayado el secretario general.