Canal Extremadura celebra el viernes el Día Mundial de la Radio con un programa especial

El programa 'El sol sale por el oeste' de Canal Extremadura ofrecerá este viernes, 13 de febrero, de 12,15 a 13,00 horas, una edición especial con motivo del Día Mundial de la Radio, conducida por Antonio León y Mané Bañegil, y con la participación de voces de otras emisoras de la comunidad autónoma.

El espacio se suma a esta conmemoración internacional coincidiendo con el 20º aniversario del medio de comunicación público autonómico, por lo que esta celebración que reivindica dos décadas de "compromiso con la identidad extremeña, la proximidad y el servicio público".

El especial se realizará en directo desde el estudio central de Canal Extremadura en Mérida y reunirá, en un gesto simbólico de unión y pluralidad, a representantes de las principales emisoras regionales: Radio Nacional de España, Cadena SER, COPE y Onda Cero, con la participación de José Antonio Lagar, Inmaculada Salguero, Adrián García e Inmaculada Pineda, respectivamente.

Una fotografía sonora que refleja la diversidad del sector radiofónico y la misión compartida de "informar, acompañar y dar voz al territorio". Se trata de una mesa redonda que "simboliza la colaboración entre emisoras y el respeto a la pluralidad informativa", compartiendo micrófono desde la profesionalidad y el reconocimiento mutuo.

Durante el programa se hará un recorrido por estos 20 años de historia de Canal Extremadura Radio, destacando su papel en la cobertura de emergencias, grandes acontecimientos y en el día a día de pueblos y ciudades.

El especial abordará también la importancia de la radio local en la construcción de identidad cultural, en la preservación de la memoria colectiva y en la conexión constante con la ciudadanía, reforzando el valor del territorio y la diversidad extremeña.

Bajo el lema elegido por la UNESCO para este año, 'Radio e Inteligencia Artificial', el programa reflexionará sobre los retos y oportunidades que plantea la innovación tecnológica. La inteligencia artificial como herramienta al servicio del periodismo y la comunicación, pero con una premisa clara: la IA es una herramienta, no una voz.

Digitalización, sostenibilidad, nuevos formatos sonoros y desafíos sociales en Extremadura para 2026 formarán parte de una conversación que mira al futuro sin perder de vista la esencia: la emoción de la radio en directo y la cercanía como seña de identidad.

Además de su emisión en antena, el especial podrá seguirse a través de la app de Canal Extremadura, ampliando su alcance y reforzando la apuesta por la innovación y la multiplataforma.

Con esta iniciativa, Canal Extremadura reafirma su papel como medio de comunicación público comprometido con la proximidad, la diversidad y el servicio a la ciudadanía, celebrando la radio como espacio común. Porque "la radio nos une".