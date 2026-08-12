La campaña del tomate en Extremadura discurre con normalidad con un producto de calidad y sin incidentes en transporte

La campaña del tomate en Extremadura, que se inició a finales de julio y se prevé concluir a mediados de septiembre, discurre con normalidad con un producto de calidad y sin incidentes de transporte entre los más de 100.000 camiones que circulan por la región desde las plantaciones hasta las fábricas de transformación conservera.

Este año, en toda España se prevé transformar 2,6 millones de toneladas, de los que aproximadamente 1,8 se harán en Extremadura, y un millón saldrán de la plantas que el grupo Conesa tiene, como la ubicada en la localidad pacense de Villafranco del Guadiana, que ha visitado este martes el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, para conocer cómo discurre la campaña.

El CEO del Grupo Conesa, Manuel Vázquez, ha acompañado a Quintana durante la visita que ha realizado a las instalaciones de esta empresa, que ha sido beneficiaria de ayudas por más de 3,3 millones de euros del Perte Agroalimentario y del Perte de Descarbonizacion del Gobierno de España.

Vázquez ha explicado que la campaña de recogida del tomate para conservas comenzó el 26 de julio "en tiempo y forma" tras una primavera que acompañó con el tiempo, por lo tanto, se llevan dos semanas de trabajo y ahora mismo se está en el pico de producción. De momento, se ha transformado en torno a un 27% de la contratación y el producto llega "con buena calidad" tras las complicaciones del año pasado por las lluvias

"Este año el tomate viene con muy buen color, ha madurado correctamente y, de momento, va todo con cierta normalidad", ha recalcado Vázquez, que ha señalado que habrá que esperar a las producciones medias y tardías que "seguramente se hayan visto afectadas por las diferentes olas de calor que hemos tenido durante los meses de junio, julio e incluso agosto".

También ha habido alguna parcela temprana afectada por un problema fitosanitario debido a que la Unión Europea ha prohibido el uso de un producto que se utiliza para combatir una plaga, los heriófidos, y en algunas parcelas "ha sido muy complicado combatir esta plaga".

El Grupo Conesa tiene un total de 11 unidades productivas, de las cuales dos están fuera de la península ibérica, una en Estados Unidos, donde se produce polvo de tomate, y una industria en China, donde se transforma pasta de tomate, además de nueve industrias en la península ibérica, dos en Portugal y 7 en España, cinco de las cuales están en Extremadura y otras dos en la provincia de Sevilla.

El 80% del producto que transforma se exporta a Europa, concretamente a países como Alemania, Reino Unido, Francia y Holanda pero también por un 8% de la facturación llega desde Japón.