La Cámara de Comercio de Badajoz inaugura el Coworking Digital de Villanueva de la Serena

La Cámara de Comercio de Badajoz ha inaugurado este jueves, día 5, el Coworking Digital de Villanueva de la Serena, un nuevo espacio orientado a fomentar el emprendimiento, la innovación y la transformación digital en la ciudad y la provincia.

La instalación se encuentra en Calle La Haba, 17, en una de las zonas más céntricas y conectadas de Villanueva de la Serena, con una superficie construida de 389 metros cuadrados, que incluye zonas comunes, un aula de formación/sala de reuniones, una sala de coworking con 10 puestos y tres despachos individuales, completamente equipados con tecnología moderna.

Han participado en el acto inaugural el presidente de la Cámara, Mariano García; el secretario general de Cámara de España y secretario de la Junta de Gobierno y del Patronato de la Fundación Incyde, Adolfo Díaz-Ambrona; la diputada delegada del área de Innovación y Administración Digital de la Diputación de Badajoz, Francisca Silva; el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta en funciones, Juan Carlos Preciado; y la alcaldesa de Villanueva, Ana Belén Fernández.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara ha destacado la importancia del proyecto como "un pilar fundamental" para el desarrollo económico y la digitalización de la región. "El Coworking Digital de Villanueva de la Serena no es solo un lugar de trabajo, sino un motor de oportunidades para emprendedores y empresas locales", ha aseverado.

El proyecto ha sido cofinanciado en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través de Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio españolas durante el Programa Operativo 2014-2020.

La iniciativa cuenta con una inversión total de 366.100 euros, incluyendo fondos propios de la Cámara, reflejando así el "compromiso" de esta institución con el tejido empresarial de la provincial.

Esta actuación se enmarca en la estrategia desarrollada por Fundación Incyde dentro de los programas operativos Feder 2014-2020 y 2021-2027, que han permitido consolidar la mayor red de infraestructuras de incubación y aceleración empresarial de Europa, con 214 centros en funcionamiento en todo el territorio nacional.

El Coworking Digital ofrecerá, además del espacio físico, servicios de asesoramiento especializado, mentoring, formación y organización de eventos, así como un entorno colaborativo y tecnológicamente avanzado que impulsará la transformación digital de las empresas, explica en nota de prensa la Cámara de Comercio de Badajoz.

Desde los viveros de empresas y coworkings digitales cofinanciados por Feder a través de Fundación Incyde, ya se han acogido 383 empresas, consolidando la relevancia de estas iniciativas para el emprendimiento en la provincia.

Con esta inauguración, la Cámara de Comercio de Badajoz refuerza su presencia territorial, que incluye 14 delegaciones, nueve viveros de empresas y la próxima puesta en marcha de una Incubadora de Alta Tecnología (Inquore) en Badajoz, consolidando así su "liderazgo en apoyo" al tejido empresarial y al emprendimiento en la provincia más extensa de España.

"Invito a todos los emprendedores, empresarios y autónomos a aprovechar este espacio, a colaborar y generar sinergias que nos lleven a un futuro más próspero y digitalizado", ha señalado Mariano García.