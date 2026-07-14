Caja Rural de Extremadura e Ifeba colaboran en impulsar eventos y consolidar la Feria Espiga como "referente nacional"

Caja Rural de Extremadura y la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) han renovado este lunes su convenio de colaboración con el objetivo de seguir impulsando las principales ferias que se celebran en este recinto, así como para consolidar la Feria Espiga como "referente nacional" en el sector.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, han firmado la renovación de este convenio, con el que la entidad financiera reafirma su "compromiso con un calendario ferial de referencia" para la región, colaborando en la organización y desarrollo de distintos certámenes, como Ecuextre, Feciex, Iberocio o la Feria de los Mayores.

Además, la entidad también mantiene su apoyo a otras iniciativas que dinamizan el tejido económico y comercial extremeño, en un calendario en el que "uno de los grandes hitos" volverá a ser la celebración de la III Feria Espiga Agroalimentaria de Extremadura, organizada por Caja Rural de Extremadura.

Una Feria Agroalimentaria que este año dará un "importante salto cualitativo" al convertirse en la sede del XII Certamen Nacional de Gastronomía, el mayor concurso culinario de España, que situará a Badajoz y a Extremadura como "epicentro de la gastronomía nacional, reuniendo a los mejores profesionales del país y proyectando la excelencia de los productos agroalimentarios extremeños", señala la entidad.

En este sentido, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado que la renovación de este convenio refleja el "firme compromiso" de la entidad "con todos aquellos proyectos que generan oportunidades para Extremadura".