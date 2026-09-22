Caja Rural de Extremadura y la DOP Queso Ibores renuevan su colaboración para impulsar jornadas, ferias y Premio Espiga

Caja Rural de Extremadura y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Ibores han renovado su convenio de colaboración, destinado a "seguir impulsando la promoción de uno de los productos de calidad diferenciada de Extremadura".

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el presidente del Consejo Regulador de la DOP Queso Ibores, Manuel Murillo.

A través de este convenio, Caja Rural de Extremadura apoyará iniciativas promocionales, jornadas, ferias comerciales y otras acciones desarrolladas por la Denominación de Origen, en una colaboración que contempla también la coordinación con las industrias queseras para el desarrollo del Premio Espiga de Quesos, una iniciativa con la que la entidad contribuye a reconocer y dar visibilidad a la calidad del sector quesero extremeño.

Con este acuerdo, Caja Rural de Extremadura mantiene su "compromiso con el sector agroalimentario regional y con las figuras de calidad que contribuyen a generar actividad económica y empleo en el medio rural", además de proyectar los productos extremeños dentro y fuera de la región", concluye la entidad en nota de prensa.